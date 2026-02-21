Cuando traficar sale muy caro en Ibiza: iba a ganar 600 euros por recibir un paquete con drogas y acaba condenado a siete años de cárcel

Un hombre colombiano de 31 años ha sido condenado a siete años de cárcel por aceptar la entrega en su domicilio de Ibiza de un paquete que contenía un kilo de ketamina y más de 200 gramos de MDMA, un encargo que había aceptado para entregar después la mercancía a terceros a cambio de 600 euros.

Según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, el acusado, que se encontraba en situación irregular en España, acordó con terceras personas no identificadas que recibiría en su casa un envío postal con droga que después debía entregar.

El paquete llegó el pasado 26 de junio de 2025 al aeropuerto de Ibiza, donde agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil detectaron que contenía sustancias estupefacientes y solicitaron al juzgado una entrega vigilada tras sustituir la droga por otra sustancia inocua.

En su interior se hallaron 199,49 gramos de MDMA con una pureza del 60,17% y una bolsa con 996,62 gramos de una mezcla de ketamina y MDMA. Una vez aplicada la pureza, la cantidad total intervenida ascendía a 221,19 gramos de MDMA y 580,32 gramos de ketamina pura.

El anzuelo de los agentes

Al día siguiente, los agentes se hicieron pasar por repartidores y acudieron al domicilio del acusado. Fue su hermana quien recogió el envío y firmó el albarán, momento en el que fue detenida. El paquete no llegó a estar físicamente en manos del procesado.

La Sala descarta que se trate de una tentativa, como sostenía la defensa, y subraya que en los envíos postales el delito se consuma desde que existe un pacto para la recepción y se pone en marcha el transporte, aunque el destinatario no llegue a tener la droga en sus manos. El acusado había aceptado ser el receptor del paquete y facilitó su domicilio para la operación.

El tribunal sí aprecia la atenuante de confesión, ya que el procesado acudió voluntariamente a la Fiscalía de Ibiza antes de que la investigación se dirigiera contra él y asumió la responsabilidad de los hechos, lo que permitió exonerar a su hermana, que se encontraba en prisión provisional. En cambio, rechaza la atenuante de drogadicción al no quedar acreditada una adicción que motivara el delito.

Además de la pena de prisión, la Audiencia le impone una multa de 90.000 euros y el pago de las costas procesales. También acuerda la sustitución del resto de la condena por la expulsión del territorio nacional una vez haya cumplido cuatro años de cárcel, con prohibición de regresar a España durante cinco años. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.