Tres camellos se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel por traficar en Ibiza

La Audiencia Provincial de Palma juzgará la próxima semana tres casos distintos de narcotráfico en Ibiza contras tres acusados que se enfrentan a peticiones de pena de hasta cinco años de cárcel, después de haber cometido sendos delitos contra la salud pública.

El más grave de los asuntos se dirige contra un hombre de nacionalidad italiana al que se atribuye haberse dedicado al suministro de sustancias estupefacientes entre diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2022, cuando fue registrado su domicilio de Ibiza.

En el registro se intervinieron 76 gramos de cocaína, diversas partidas de cannabis y hojas de la planta que sumaban más de 300 gramos y 24 gramos de resina de cannabis. El valor total estimado en el mercado ilícito de todas esas sustancias asciende a 9.616, euros.

Los agentes también se incautaron de una báscula de precisión, recortes de bolsas, una envasadora al vacío y 6.570 euros en efectivo en billetes fraccionados. Por todo ello, la Fiscalía reclama cinco años de prisión y una multa de 26.000 euros.

Cocaína, éxtasis y gas de la risa

El segundo procedimiento se refiere a hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2019 en las inmediaciones de la discoteca Ushuaïa, en Playa d’en Bossa. Según el escrito de acusación, un hombre de nacionalidad británica fue sorprendido con 0,2 gramos de cocaína y 18 comprimidos y tres fragmentos de MDMA con un peso total de 9 gramos, que presuntamente destinaba a la venta. El valor de la droga se estima en 243 euros y, además, portaba 620 euros en billetes fraccionados. Por estos hechos, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y una multa de 600 euros.

Por último, el tercer caso se dirige contra otro hombre de nacionalidad británica que fue detenido el 16 de agosto de 2022. Los agentes encontraron en su furgoneta 71 botellas de óxido nitroso, 167 globos y diez dispensadores para el llamado gas de la risa. Además, también tenía en su poder distintas cantidades de MDMA, ketamina y marihuana. El valor conjunto de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito supera los 1.200 euros. En este caso, se piden cuatro años y medio de cárcel y multa de 3.000 euros.