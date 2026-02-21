La brecha salarial repunta en Baleares por primera vez desde la pandemia y se sitúa en el 8,67%

La brecha salarial entre hombres y mujeres volvió a crecer en Baleares por primera vez desde la pandemia y alcanzó el 8,67% según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a 2023. De acuerdo con el informe elaborado por UGT Illes Balears con motivo del Día de la Igualdad Salarial, las mujeres percibieron una media de 26.260 euros brutos anuales, 2.493 euros menos que los hombres.

El sindicato subraya que el incremento de 2023 “rompe la tendencia de descensos” registrada desde 2016 —cuando la brecha era del 15,3%—, con la excepción de 2020, marcado por la crisis sanitaria. UGT atribuye el repunte a factores “habituales” de la desigualdad retributiva: más reducciones de jornada, menor presencia en cargos directivos y un menor acceso a complementos salariales y horas extraordinarias.

En esa línea, el informe señala que, respecto a 2022, el salario medio de los hombres aumentó más del doble que el de las mujeres: 598,2 euros de incremento frente a 206,7 euros.

UGT recuerda además que Baleares presenta la segunda brecha más baja de España y se sitúa siete puntos por debajo de la media estatal, que es del 15,7%. La comunidad con el diferencial más reducido es Canarias (4,7%), mientras que las brechas más elevadas se registran en Navarra (20,6%) y Asturias (20%), es decir, más de once puntos por encima de Baleares y más del doble que el dato del archipiélago.

Revalorizar empleos feminizados

No obstante, UGT advierte de que estos valores más bajos en Baleares y Canarias se explican en parte por el peso del sector servicios, con sueldos más reducidos, frente a comunidades con mayor presencia industrial, un ámbito más masculinizado y con salarios más altos. Por componentes, la encuesta cuatrienal con salarios de 2022 sitúa la brecha en horas extra en el 33,2% y la de complementos en el 11,4%, frente al 5% del salario base.

Entre las medidas para combatir la desigualdad salarial, el sindicato pide revalorizar los empleos feminizados, seguir elevando el SMI, regular mejor la contratación a tiempo parcial —que “penaliza a las mujeres”— y reforzar medios para que la Inspección de Trabajo vigile el cumplimiento de la normativa de igualdad retributiva.