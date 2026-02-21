El Ayuntamiento de Ibiza activa la reforma de la avenida Pere Matutes con la adjudicación del proyecto

El Ayuntamiento de Ibiza ha adjudicado a CIMA Ingenieros la redacción del proyecto básico y de ejecución para la remodelación de la avenida de Pere Matutes Noguera, en el tramo comprendido entre las calles Músic Vicent Mayans Marí y Periodista Francesc Escanellas. El contrato incluye también la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de la actuación.

Según la información facilitada por el Consistorio, el encargo asciende a 51.857,20 euros, a los que se suman 10.890,01 euros de IVA, hasta alcanzar un presupuesto total de 62.857,21 euros. La formalización del contrato se produjo el 16 de enero de 2026, una vez completados los trámites administrativos y depositada la garantía definitiva.

El plazo previsto para la ejecución del servicio es de siete meses, contados desde la firma del acta de inicio. El proyecto deberá concretar las actuaciones para la "transformación integral" de este eje viario, con medidas que suponen la reorganización del espacio público.

Esta actuación contempla la sustitución de todas las infraestructuras de la vía, especialmente la separación de las redes de pluviales y de aguas residuales, así como la optimización energética del alumbrado y la adaptación de la vía a los requisitos de accesibilidad. Desde el punto de vista estético, las bases marcan que deberán seguirse los mismos criterios de la remodelación de la calle de Pere Francès, en el barrio de es Pratet.

Inversiones en distintos puntos de la ciudad

El Ayuntamiento enmarca esta actuación dentro de las inversiones previstas en Es Viver, uno de los ocho barrios que ha solicitado que sean declarados como zona de reconversión, con el objetivo —según señala— de avanzar hacia una ciudad "más moderna, accesible y segura". También en un plan de reforma urbana que incluye la remodelación total de la calle Abad y Lasierra, parte de la calle Extremadura, la plaza de Sa Graduada, la construcción de una nueva sede para la asociación de vecinos de Cas Serres y la zona sin urbanizar comprendida entre el colegio Sa Ral y la E-10.

La documentación del expediente puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado, indica el Consistorio.