Casi trescientos alumnos crean un mural con materiales reciclados en Ibiza

Durante el último trimestre, el programa "Cuidem la nostra illa" a cargo de Creatives for the planet, llevó a cabo limpiezas de entornos naturales, talleres sobre economía circular y sesiones de reciclaje mecánico con bicicleta trituradora. Todo ese trabajo desemboca ahora en una obra colectiva de nueve metros cuadrados que ya recorre la isla y que formará parte del escenario de TEDxIbiza.

En el mural cocreativo participaron estudiantes de IES Sant Agustí, IES Isidor Macabich, IES Santa Maria, IES Quartó de Portmany y IES Balàfia. Cada centro asumió una parte del proceso: limpieza, clasificación, trituración y transformación artística.

En total, el alumnado recogió 231 kilos de residuos en diferentes espacios naturales. En el aula, cada grupo analizó el ciclo de vida de los envases y debatió sobre consumo responsable y biodiversidad marina, según ha explicado la organización. El proyecto, afirma, conecta acción directa y reflexión crítica con un objetivo claro: cambiar la mirada sobre los desechos.

"El problema es enorme", afirma el artista Jorge Pineda Bruges. "Cuando descubren que menos del cinco por ciento de lo que usan se recicla, algo cambia".

El proceso incluye el uso de la bicicleta trituradora de Plustic Lab. Con ella, el alumnado trituró 49 kilos de tapones para crear de nuevo materia prima y dar forma al fondo marino del mural. Además, transformó 490 tetrabriks en peces, que ahora componen un gran banco azul sobre la pared.

"Si el mundo no sabe qué hacer con ello, el arte lo hará", sostiene Ezequiel Herrera, quien firma la obra junto a Pineda Bruges. El resultado muestra un banco de peces que nace de residuos, sobre un fondo marino azul hecho con tapones recogidos de vertederos formados en playas de la isla.

El equipo pretende impulsar una nueva mentalidad en las próximas generaciones. La organización del proyecto que une creatividad y educación ambiental y coloca el consumo responsable en el centro del debate, destaca que lo más importante no es el mural, sino el proceso: "Después de ver surgir un banco de peces de los residuos que uno mismo recogió, resulta difícil mirar la basura de la misma manera".