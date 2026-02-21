Violencia machista en Ibiza: el agresor de Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género 40 días antes de la paliza a su expareja

El autor de la brutal agresión machista del pasado domingo en Sant Antoni fue condenado por dos delitos de violencia de género contra su expareja tan solo 40 días antes del último episodio que ha dejado su vida pendiendo de un hilo.

Concretamente, fue el pasado 7 de enero cuando la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza dictó la sentencia condenatoria sobre el hombre, que desde el pasado martes se encuentra ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza.

El pronunciamiento judicial llegó después de un acuerdo de conformidad entre las partes que no incluía ninguna pena de cárcel para el acusado. Así, se establecieron dos penas de trabajos en beneficio de la comunidad de 20 meses cada una, es decir, tres años y cuatro meses en total.

De igual modo esa es la duración que se acordó para las dos órdenes de alejamiento, por lo que el agresor tenía prohibido acercarse a su expareja, de la que está separado y con la que tiene dos hijos en común, hasta mayo de 2029.

En cuanto a la extensión de estas órdenes de alejamiento, quedaron fijadas en 100 metros dentro del acuerdo de conformidad entre las partes. De esta forma, la medida cautelar de alejamiento, que ya pesaba sobre el agresor previamente, adquirió la categoría de pena dictada en sentencia y pasó a ser definitiva.

"Fallo absoluto" del sistema

Por ello, en la Sección de Violencia sobre la Mujer no dan crédito a la postura del Ministerio de Igualdad, desde donde aseguran que el 8 de enero, un día después de la sentencia condenatoria, enviaron un "escrito a la autoridad judicial recomendado ampliar la orden de alejamiento a 350 metros, que es la distancia mínima recomendable para que el sistema de seguimiento Cometa pueda asegurar mejores niveles de seguridad y mayor margen de actuación por parte de Sala Cometa y de FCSE".

"Es totalmente falso", contestan fuentes judiciales autorizadas de la Sección de Violencia sobre la Mujer a Diario de Ibiza. Y aunque ese escrito sí hubiera llegado al juzgado, recuerdan, no hubiera tenido ninguna utilidad, ya que la orden de alejamiento pasó a ser firme tras la sentencia y sus condiciones ya eran inalterables por imperativo legal.

"¿De verdad nos quieren hacer creer que con 250 metros más se habría evitado que funcionara lo que no funciona? Esto es desviar la atención de unas lagunas legales de desprotección y de fallo absoluto del sistema. El sistema Cometa no funciona. En este caso tampoco ha funcionado y no viene ni de 100 metros, ni de 350 metros, ni de medio kilómetro", alertan esas mismas fuentes.

Sigue en la UCI

Mientras tanto, la víctima de la brutal agresión del pasado domingo continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con pronóstico reservado, tal y como detallaron este viernes fuentes del centro médico a este rotativo.

"Todo sigue igual", resumieron desde la Policlínica, tres días después de que la víctima se tuviera que someter a una segunda operación quirúrgica en su cabeza a consecuencia de las graves lesiones provocadas por su agresor, que continúa ingresado en prisión.

La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa, así como varias fracturas faciales, perforaciones en los dos pulmones, fractura en un brazo y diversos politraumatismos, tras ser atacada con un objeto punzante y con otro objeto contundente.

La Delegación de Gobierno y el mal funcionamiento de la pulsera antimaltrato

Por su parte, y a la vista de las numerosas dudas que sigue suscitando el caso por el mal funcionamiento de la pulsera telemática, desde la Delegación de Gobierno recuerdan que "este momento hay un procedimiento judicial abierto para aclarar las circunstancias de esta agresión y determinar las medidas oportunas". Por ello, y "con el propósito de no interferir en las diligencias que se instruyen en la actualidad", en la institución no se pronunciarán hasta que se conozcan "las conclusiones de la investigación policial".

"La Delegación del Gobierno desea expresar, ante todo, su condena enérgica y rotunda de este caso de violencia de género y reiterar el más absoluto rechazo a cualquier expresión de violencia machista. Transmitimos nuestro apoyo total a la víctima, de quien esperamos su pronta recuperación, y nuestra solidaridad con sus familiares y allegados. En segundo lugar, manifestamos nuestro reconocimiento a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son una pieza indispensable en la protección de las víctimas de violencia de género y cuya rápida intervención y profesionalidad han permitido, en este caso, detener al agresor y ponerlo a disposición de la autoridad judicial", destacan.