Adultos mayores
Bailes de salón o apicultura, entre las nuevas propuestas de Santa Eulària para los mayores
Más de 2.000 mayores participan en el programa anual de actividades en 2025
El Ayuntamiento impulsa 127 iniciativas centradas en ejercicio físico, estimulación cognitiva y dinamización comunitaria
La actividad física y la movilidad han sido el eje central del programa para personas mayores impulsado durante 2025 por el área de Bienestar Social del Ajuntament de Santa Eulària des Riu. De las 127 propuestas desarrolladas a lo largo del año, 36 estuvieron centradas en la promoción de la salud y el envejecimiento activo, consolidándose como el bloque con mayor participación.
De cara a 2026, el departamento prevé ampliar la oferta con nuevas propuestas como bailes de salón en las cinco parroquias, un taller de pintura centrado en recetas ilustradas y un taller de apicultura coincidiendo con las fiestas patronales. También continuarán las mesas de estimulación cognitiva, incorporando nuevas metodologías como la psicología ambiental, la cianotipia y el trabajo emocional a través del teatro.
Entre las iniciativas más destacadas figuran 'Camina i Activa’t', las sesiones de aquagym en la playa y el programa 'Mou-te i Conta’m', que se celebró en 60 ocasiones en las cinco parroquias del municipio y reunió a cerca de un millar de asistentes. En conjunto, alrededor de 2.050 personas han participado en alguna de las actividades organizadas a lo largo del 2025.
Uno de los recursos que más interés ha despertado han sido las mesas de estimulación cognitiva, organizadas mensualmente y dirigidas por una psicóloga especializada. En estas sesiones se trabajan funciones como la memoria, la atención o el razonamiento, además de reforzar habilidades sociales y fomentar la participación comunitaria. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se registró un incremento notable de asistentes, consolidando este espacio como un punto de referencia para muchos mayores del municipio.
El programa también ha incluido propuestas formativas y culturales, como talleres de nutrición senior, buen trato o activación personal, así como una visita cultural a la Necrópolis del Puig des Molins. En materia de prevención y seguridad, se llevaron a cabo charlas en colaboración con la Guardia Civil dentro del Plan Mayor Seguridad, además de actividades de sensibilización como el taller conmemorativo del 25N.
El programa completo
La programación se ha completado con acciones de carácter comunitario, entre ellas las Gerontolimpiadas, 'Majors al Carrer' o el proyecto 'Un Mar de Posibilidades', junto a actuaciones técnicas destinadas a la coordinación y a la prevención de la soledad no deseada.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento organizó además el programa 'Temps d’Or', una iniciativa de tres jornadas que combinó cultura, humor y actividad física. La caminata cultural saludable reunió a 150 personas en un recorrido por Santa Eulària, mientras que una actuación humorística y una conferencia abierta al público congregaron a más de 500 asistentes.
