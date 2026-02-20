Un yate colisiona contra un muelle en Marina Ibiza

Los trabajadores de Marina Ibiza han vivido esta tarde una escena insólita. Un yate de 27 metros que había perdido el control del timón ha colisionado contra el muelle flotante ubicado junto al restaurante Lío, en Marina Ibiza. A través de las redes sociales, la cuenta Exponiendo en Ibiza ha publicado un vídeo en el preciso momento en el que impactaba contra el muelle.

Testigos presenciales han explicado a este diario que, al parecer, la embarcación "ha perdido el gobierno saliendo del puerto" y ha terminado estampándose contra el pantalán. Tal como ha asegurado este testigo, aunque podría haber sido peor, finalmente el impacto no ha sido fuerte, ya que trabajadores de los restaurantes de la zona han acudido de inmediato para intentar frenarlo con las propias defensas de la embaración.

Según fuentes portuarias, el yate salía a hacer pruebas en el mar, pero un fallo mecánico los ha dejado sin el control de máquinas, lo que ha provocado la perdida del gobierno. Gracias a la inercia han podido llegar hasta su amarre, donde permanece en estos momentos. No se han registrado daños personales, pero sí algunos daños materiales.