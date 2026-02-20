Violencia machista en Ibiza: la pulsera de la víctima sonó varios minutos después de la agresión

No funcionó. La pulsera de protección se activó cuando los agentes de la Guardia Civil llevaban ya varios minutos en la vivienda de la mujer de 31 años que, el pasado domingo a primera hora, fue agredida brutalmente por su expareja en presencia de sus padres y su hermana, a quienes también golpeó, en la vivienda familiar de Can Tomàs, en el municipio de Sant Antoni. El hombre, con el que la víctima tiene dos hijos, tenía una orden de alejamiento de cien metros de la víctima.

Según confirman ahora fuentes judiciales a Diario de Ibiza, el dispositivo que llevaba puesto la mujer para protegerla de su agresor no funcionó como debía. Y, de hecho, así consta en el informe que elaboraron los agentes de la Guardia Civil que se desplazaron hasta el domicilio de este barrio de Sant Antoni para actuar en este nuevo caso de violencia machista. Acudieron, además, no alertados por la pulsera, sino por la llamada de un familiar de la víctima, como también consta en el informe de los agentes.

Las mismas fuentes judiciales añaden que el comportamiento del dispositivo fue, cuando menos, «errático», lo que confirma las declaraciones de familiares de la mujer y contrasta con lo asegurado desde el Ministerio de Igualdad, que este miércoles recalcó que, después de realizar «todas las comprobaciones oportunas», concluyó que la pulsera «funcionó correctamente durante todo el incidente registrando y transmitiendo las señales previstas y la gestión realizada por los operadores de Sala Cometa [centro de control principal en España para el seguimiento telemático de las pulseras antimaltrato], que fue continuada y conforme al protocolo, permitiendo que la intervención policial se produjera con la urgencia necesaria».

Precisamente, las mismas fuentes judiciales que confirman ahora que la pulsera no funcionó muestran su «sorpresa» por estas declaraciones del Ministerio. A la pregunta de si el sistema pudo funcionar pero no comunicar la emergencia, por posibles fallos en la cobertura telefónica, no lo descartaron, ya que apuntaron que la pulsera utiliza precisamente la cobertura de la telefonía móvil. Aunque este es un detalle que no ha sido confirmado.

Prohens pide explicaciones

Las reacciones políticas al caso se siguen sucediendo y este jueves fue la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien exigió al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que comparezca de urgencia para aclarar si la pulsera antimaltrato se activó correctamente en este caso.

«Pedimos información, que se aclaren todas las dudas y que, en caso de que haya fallado el dispositivo, evidentemente, se asuman responsabilidades», dijo Prohens ante la prensa, añadiendo que «el silencio no es una opción» y que el delegado del Gobierno en Balearstiene que comparecer «hoy mismo».

Por su parte, el Consell insular ha solicitado a la Delegación del Gobierno la convocatoria «urgente» del Comité de Crisis en materia de violencia de género, con el objetivo de analizar si la pulsera funcionó correctamente. La petición la ha formulado por escrito la consellera de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, tras la «preocupación institucional» generada a raíz de este caso. «Dada la trascendencia de los hechos y la necesidad de analizarlos de forma coordinada entre todas las administraciones y servicios implicados, consideramos necesario que este Comité se convoque con la máxima urgencia», reclama en un comunicado.

Mientras tanto, la víctima sigue luchando por su vida en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, centro al que fue trasladada el mismo domingo como consecuencia de la gravedad de sus heridas. En un primer momento, la ambulancia la llevó al Hospital Can Misses, sin embargo, tras unas horas, los médicos optaron por trasladarla a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde entonces.

Dos operaciones quirúrgicas

De acuerdo con el último parte médico, emitido el miércoles por la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde la víctima está «bajo estricta vigilancia médica» y con pronóstico reservado desde el día de la agresión, los médicos que la están atendiendo continúan trabajando para «estabilizar su estado», después de haberla sometido a dos operaciones quirúrgicas.

El hombre se presentó a primera hora del domingo en Sant Antoni, concretamente en la zona de Can Tomàs, donde se encuentra la casa familiar de la mujer. La atacó con un objeto punzante, que le clavó en el cuello, y con otro objeto contundente con el que le produjo las graves lesiones en la cabeza que ahora hacen temer por su vida. Además, también agredió a la madre, de 56 años, y a la hermana de la víctima, de 27 años, que necesitaron atención médica, y arremetió contra el padre, que usa una silla de ruedas para moverse tras sufrir un accidente.

Dones Progressistes

Desde la Associació de Dones Progressistes d’Ibiza lamentan a Diario de Ibiza que «las medidas de protección a la víctima no hayan funcionado correctamente»». «Haya sonado o no el dispositivo, la medida no fue suficiente para evitar la agresión», recuerdan.

Además, se preguntan si los 100 metros de la orden de alejamiento suponen «una distancia suficiente para garantizar que los cuerpos de seguridad puedan actuar cuando se incumple la orden de alejamiento». «Exigimos la imposición de medidas más restrictivas y coercitivas para los agresores que garanticen una protección eficaz de las víctimas y que se haga el seguimiento necesario para neutralizar agresiones previsibles», piden.