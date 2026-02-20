Sylvine, usuaria del bus en Ibiza: “Los autobuses van tan llenos que parecemos sardinas en lata”

Los usuarios de transporte público de Ibiza lo tienen claro: el servicio necesita mejoras urgentes. Faltan frecuencias, sobre todo en invierno y los autobuses van "demasiado llenos". Una pregunta lanzada por Diario de Ibiza en Facebook ha abierto un debate directo sobre el estado de estos vehículos en la isla: “Si eres usuario del transporte público en Ibiza, ¿qué mejorarías del servicio de autobuses?”. Las respuestas apuntan, con pocos matices, a una misma idea: piden un servicio más fiable.

La queja más repetida tiene que ver con la frecuencia. “Más buses en una misma hora”, resume Tina, que relata un episodio de aglomeración a la salida del trabajo: “Había tanta gente en la parada que no pudieron subir todas”. En la misma línea, Sylvine describe escenas habituales en horas punta: “Van tan llenos que parecemos sardinas en lata”, con asientos reservados ocupados y pasillos saturados.

Rosa Mateu también insiste en reforzar el servicio cuando hay más demanda y en no recortar líneas: “Si queremos eliminar vehículos, debería haber más autobuses… al final los usaríamos más”. Y añade un ejemplo concreto: la supresión estacional de conexiones como Port des Torrent–Sant Antoni, que, según explica, se sustituye por la línea al aeropuerto que “a ciertas horas va tan llena” que deja usuarios en tierra.

Puntualidad y cumplimiento de rutas

Otra demanda recurrente es la puntualidad. Rosario Rubio lo expresa en mayúsculas: “LA PUNTUALIDAD: cumplir sus horarios y que los conductores cumplan con toda la ruta y paradas”. En su comentario, denuncia que los chóferes en ocasiones “toman atajos y no pasan por todas las paradas”.

También María Gloria se queja de incumplimientos y cancelaciones: asegura que si un bus se avería “directamente no lo sustituyen” y que “se saltan vueltas y horarios”. Para muchos usuarios, el problema no es solo el tiempo de espera, sino la incertidumbre sobre si el bus llegará.

En el debate destaca una petición muy concreta: conectar mejor los municipios sin obligar a pasar por los principales núcleos o depender del coche. María José, vecina de Sant Llorenç, reclama “frecuencia horaria, modernización de buses” y, sobre todo, una red que permita moverse por el interior: “Que se pudiera ir de San Joan a Sant Miquel, a Santa Gertrudis, Sant Llorenç, Sant Carles, Cala Sant Vicent… y así no tener que depender tanto del vehículo”.

Otros comentarios coinciden: “Más frecuencia y conexiones”, resume Bere, mientras Fede y Jesús piden enlaces más directos entre pueblos grandes y el aeropuerto durante todo el año, aunque sea con minibuses. Mario lo plantea en términos de “servicios mínimos” en invierno para no “aislar” municipios.

Flota “vieja e incómoda” y falta de accesibilidad

El estado de los vehículos aparece una y otra vez. Nanci Torres señala: “Cambiaría todooooo… frecuencias, paradas, conectividad, los coches, que son tan viejos e incómodos”. Marga Tur pide “cambiar flota” y añade que, si esos autocares “no sirven en la Península, aquí tampoco”.

Además, varios usuarios reclaman mejoras en adaptación y seguridad: Ita solicita “autobuses adaptados, que no hay”, mientras Herminia propone buses “más modernos”, con “cinturón en todos los asientos” y que los interurbanos no lleven gente de pie en el pasillo.

Paradas sin marquesina, sin luz y sin información

Las críticas a las paradas son otro punto fuerte. Se repite la falta de marquesinas, iluminación y lugares seguros para esperar, especialmente en carreteras. “Las paradas están abandonadas, en muchas zonas, ni existen”, afirma Antonio. Jessi pide “paradas cubiertas y con luces, pero todas”. Mar denuncia la precariedad de algunas paradas: “Da vergüenza ver todavía hoy un poste de la luz para indicar algunas paradas y sillas de plástico o madera” dejadas por la gente para poder sentarse.

A esto se suma la petición de información fiable en las paradas: Clau reclama “información cierta” sobre horarios y frecuencia, e Ita añade una propuesta concreta: “Indicadores en las paradas del tiempo de espera y de las líneas que pasan”.

Trato, limpieza y convivencia a bordo

El debate también entra en lo cotidiano. Cristian pide “mejorar el buen trato de los conductores”, y otra usuaria reclama “clases de humanidad y educación”, aunque salva a un chófer concreto: “el Sr. de la línea 9 es un encanto”.

En cuanto a la limpieza, Ani dice que lo primero sería “la limpieza del interior” y Antonia María plantea incluso ir limpiando el bus tras cada trayecto para dar un servicio “de calidad”. También hay comentarios sobre normas de convivencia: Elena propone “prohibir el uso del móvil sin cascos” por el volumen, y otros usuarios mencionan situaciones incómodas en los asientos y el cumplimiento de normas básicas a bordo.

Entre las respuestas también se cuelan propuestas imaginativas, como la de Juanito, que plantea “una línea de tranvía paralela” a la carretera de Santa Eulària “a 30 metros de altura” para ver el paisaje y esquivar atascos. Más allá del tono, su comentario apunta a un problema que varios dan por hecho: los atascos también frenan a los autobuses.

En conjunto, el debate deja un diagnóstico claro: los usuarios reclaman un servicio más frecuente, puntual, moderno, conectado y digno, con paradas seguras y una experiencia a bordo que no dependa de la suerte del día.