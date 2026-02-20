Violencia machista
Continúa en la UCI la mujer brutalmente agredida por su expareja en Ibiza cinco días después del ataque
Delegación del Gobierno pide esperar a que se aclaren "las circunstancias de esta agresión"
La mujer de 31 años que el pasado domingo fue brutalmente agredida por su expareja en Sant Antoni continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con pronóstico reservado, tal y como han detallado este viernes fuentes del centro médico a Diario de Ibiza.
"Todo sigue igual", resumen desde la Policlínica, tres días después de que la víctima se tuviera que someter a una segunda operación quirúrgica en su cabeza a consecuencia de las graves lesiones provocadas por su agresor, que continúa ingresado en prisión.
La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia subdural severa, así como varias fracturas faciales, perforaciones en los dos pulmones, fractura en un brazo y diversos politraumatismos, tras ser atacada con un objeto punzante y con otro objeto contundente.
Delegación de Gobierno
Por su parte, y a la vista de las numerosas dudas que sigue suscitando el caso por el mal funcionamiento de la pulsera telemática, desde la Delegación de Gobierno han recordado que "este momento hay un procedimiento judicial abierto para aclarar las circunstancias de esta agresión y determinar las medidas oportunas". Por ello, y "con el propósito de no interferir en las diligencias que se instruyen en la actualidad", en la institución no se pronunciarán hasta que se conozcan "las conclusiones de la investigación policial".
"La Delegación del Gobierno en Illes Balears desea expresar, ante todo, su condena enérgica y rotunda de este caso de violencia de género y reiterar el más absoluto rechazo a cualquier expresión de violencia machista. Trasmitimos nuestro apoyo total a la víctima, de quien esperamos su pronta recuperación, y nuestra solidaridad con sus familiares y allegados. En segundo lugar, manifestamos nuestro reconocimiento a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son una pieza indispensable en la protección de las víctimas de violencia de género y cuya rápida intervención y profesionalidad han permitido, en este caso, detener al agresor y ponerlo a disposición de la autoridad judicial", destacan desde la delegación gubernamental.
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
