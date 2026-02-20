Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulsera antimaltratoCitas canceladas huelga médicosHerido incendio IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Sucesos

Los médicos confían en que el hombre herido en el incendio de un piso en Ibiza salga hoy de la UCI

Desde Salud señalan que evoluciona favorablemente

La ambulancia, junto al edificio.

La ambulancia, junto al edificio. / Vicent Marí

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Los médicos del Hospital Can Misses confían en que el hombre de 52 años herido en el incendio de un piso en el centro de Ibiza salga hoy de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su evolución, detallan, es favorable, por lo que seguramente podrá pasar este mismo viernes a planta.

El hombre ingresó ayer a mediodía en la unidad de críticos después de que una ambulancia que había acudido al lugar de los hechos lo trasladara a Can Misses al verse afectado por inhalación de humo. Según relatan testigos presenciales, el herido ayudó a los vecinos que se encontraban en ese momento en el edificio. Subió en varias ocasiones a los pisos para que bajaran.

Noticias relacionadas y más

El incendio comenzó sobre las once de la mañana en un primer piso de un edificio de la plaza Enrique Fajarnés i Tur de Vila. Fueron quienes en ese momento paseaban por la zona quienes avisaron al 112. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Ibiza y también los bomberos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
  2. Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
  3. Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
  4. El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
  5. Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
  6. Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
  7. En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja
  8. Cinco heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre una moto y dos coches en Ibiza

Continúa en la UCI la mujer brutalmente agredida por su expareja en Ibiza cinco días después del ataque

Continúa en la UCI la mujer brutalmente agredida por su expareja en Ibiza cinco días después del ataque

Esquerra Unida–Podem pide endurecer el techo de vehículos en Ibiza para que “sea un límite real”

Esquerra Unida–Podem pide endurecer el techo de vehículos en Ibiza para que “sea un límite real”

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro en Ibiza: qué hacer si el perro de tu vecino no deja de ladrar

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro en Ibiza: qué hacer si el perro de tu vecino no deja de ladrar

Sylvine, usuaria del bus en Ibiza: “Los autobuses van tan llenos que parecemos sardinas en lata”

Sylvine, usuaria del bus en Ibiza: “Los autobuses van tan llenos que parecemos sardinas en lata”

Estos son los chefs más ‘top’ del mundo que tienen restaurante en Ibiza

Estos son los chefs más ‘top’ del mundo que tienen restaurante en Ibiza

Aviso a los contribuyentes de Ibiza con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros: les interesa hacer la Declaración

Aviso a los contribuyentes de Ibiza con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros: les interesa hacer la Declaración

Los médicos confían en que el hombre herido en el incendio de un piso en Ibiza salga hoy de la UCI

Los médicos confían en que el hombre herido en el incendio de un piso en Ibiza salga hoy de la UCI

Así son los nuevos autobuses de Ibiza: más eléctricos, con wifi y pago con tarjeta

Así son los nuevos autobuses de Ibiza: más eléctricos, con wifi y pago con tarjeta
Tracking Pixel Contents