Los médicos confían en que el hombre herido en el incendio de un piso en Ibiza salga hoy de la UCI

Los médicos del Hospital Can Misses confían en que el hombre de 52 años herido en el incendio de un piso en el centro de Ibiza salga hoy de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su evolución, detallan, es favorable, por lo que seguramente podrá pasar este mismo viernes a planta.

El hombre ingresó ayer a mediodía en la unidad de críticos después de que una ambulancia que había acudido al lugar de los hechos lo trasladara a Can Misses al verse afectado por inhalación de humo. Según relatan testigos presenciales, el herido ayudó a los vecinos que se encontraban en ese momento en el edificio. Subió en varias ocasiones a los pisos para que bajaran.

El incendio comenzó sobre las once de la mañana en un primer piso de un edificio de la plaza Enrique Fajarnés i Tur de Vila. Fueron quienes en ese momento paseaban por la zona quienes avisaron al 112. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Ibiza y también los bomberos.