Talamanca tendrá 90 fondeos ecológicos, aunque apenas queda margen para que estén listos este verano

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ya tiene listo el proyecto para regular con 90 boyas ecológicas el fondeo de embarcaciones en Talamanca, una medida reclamada por el Ayuntamiento de Ibiza desde hace una década, aunque parece poco probable que estén listos este verano, según los plazos fijados para las obras y la tramitación que queda pendiente. El Gobierno también tiene lista la planificación de los campos para fondear en Benirràs, Cala Bassa, Cala Salada, Portinatx y es Xarco, además de que contempla una actuación similar en Cala Vedella.

En estos momentos, el Miteco somete a exposición pública el proyecto ejecutivo para instalar fondeos ecológicos en estas zonas del litoral ibicenco, una medida largamente reivindicada y que, inicialmente, se había anunciado que estaría en marcha el verano pasado. La regulación más compleja y ambiciosa se llevará a cabo en Talamanca, con un total de 90 puntos de amarre, de los que 42 se destinan a esloras de hasta 8 metros, 34 hasta 15 metros y otros 14 aptos para embarcaciones de 20 metros.

El presupuesto para crear este campo de boyas asciende a 780.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos se ha previsto en cuatro meses, tal y como consta en el documento técnico. Cabe tener en cuenta que el plazo para presentar alegaciones a este proyecto ejecutivo finaliza el 18 de marzo. Después aún debe llevarse a cabo otra tramitación para sacar a concurso las obras, presentar y evaluar las ofertas y el posterior proceso de adjudicación, susceptible de ser recurrido.

A principios de enero, cuando el Ayuntamiento de Ibiza acababa de recibir el proyecto básico del Miteco para darle su visto bueno, ya indicó a Diario de Ibiza que en ese momento los plazos ya eran "muy justos" para llegar a tiempo este verano. Por su parte, el gabinete de comunicación del ministerio no respondió ayer a este diario para indicar las previsiones finales.

Otros proyectos

El Miteco y la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern presentaron en mayo de 2023 un acuerdo para crear 10 nuevos campos de fondeos ecológicos en Balears, siete de ellos en Ibiza. Entonces se anunció que estarían operativos a partir del 1 de junio de 2025. Fruto del convenio, el Estado se comprometía a ejecutar las obras para después ceder su gestión al ente público Ports IB, dependiente de la administración autonómica.

Además de Talamanca, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha anunciado esta semana que otros cinco proyectos de Ibiza también se someten a exposición pública: Cala Bassa, es Xarco, Portinatx, Benirràs y Cala Salada. Queda pendiente el de Cala Vedella, que también forma parte del convenio con el Govern.

En Cala Salada se ha planificado la instalación de 14 boyas ecológicas, 32 en Benirràs, otras 32 en es Xarco, 19 en Portinatx y 20 en Cala Bassa. Los presupuestos previstos para regular los fondeos en estas playas suman 1,15 millones de euros, según consta en los proyectos que ahora se encuentran en exposición pública.

Los plazos de ejecución de las obras van desde los dos meses y medio fijados en es Xarco a las siete semanas previstas en Cala Salada, mientras que en los otros tres proyectos se han calculado en dos meses. Además de la instalación de las boyas, los trabajos incluyen la retirada de un total de 58 estructuras de hormigón arrojadas para fondeos sin control en estas cinco playas, además de otras 30 en la bahía de Talamanca.

En todos los casos, la regulación de los amarres estará en marcha del 1 de junio al 30 de septiembre y tiene como objetivo proteger las praderas de Posidonia oceanica frente al impacto de los anclajes tradicionales. Por ello, todos los puntos de fondeo se van a instalar en los fondos marinos libres de vegetación.

Porroig y Cala d'Hort

Paralelamente, la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear está impulsando directamente otros dos campos de 24 boyas ecológicas en Porroig y 25 en Cala d'Hort, dos zonas litorales protegidas por la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Ambas actuaciones también sufren un retraso, ya que, inicialmente, debían estar operativas en verano de 2024.

El Govern acaba de volver a sacar a concurso esta semana las obras para instalar los fondeos en estas dos playas, junto a otras dos en Mallorca y una en Menorca también protegidas por la UE. Se da la circunstancia de que ya habían salido a concurso en febrero del año pasado, pero todo el proceso quedó suspendido a raíz de los recursos presentados por las asociaciones del sector náutico balear.

Barcos fondeados en la bahía de Porroig. / Vicent Marí

Finalmente, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha levantado esta suspensión y este jueves volvieron a licitarse las obras. Según indicó ayer la conselleria del Mar y del Agua, en principio los trabajos llegarán a tiempo para que ambos campos estén disponibles este verano.

De momento, las únicas playas pitiusas protegidas por la Red Natura 2000 con campos de boyas ecológicas son s'Espalmador y es Caló de s'Oli, en Formentera, y ses Salines de Ibiza.