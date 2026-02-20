Suministros Ibiza, confianza, asesoramiento experto y las mejores marcas en clima y bombeo

Suministros Ibiza, la empresa de referencia desde 1964 en materiales de construcción, productos y servicios dirigidos a desarrolladores, constructoras, arquitectos, ingenieros e interioristas, es la aliada perfecta en el desarrollo de cualquier proyecto arquitectónico o reforma, desde los cimientos, hasta el final de obra.

Esta empresa con más de 60 años de trayectoria es, además, la mejor referencia a la que acudir a la hora de adquirir instalaciones de clima, ventilación, calefacción y sistemas hidráulicos. Elementos todos ellos indispensables en cualquier edificación, ya sea residencial, hotelera o negocio, que requieren no solo de personal cualificado, sino de los mejores materiales y productos. Por ello, Suministros Ibiza cuenta con las mejores marcas del sector y con un servicio de atención personalizada, donde predimensiona la instalación en base a los requerimientos de la vivienda u hotel. Proporcionado soluciones profesionales a los instaladores.

Clima

Las instalaciones de clima son uno de los elementos indispensables en cualquier vivienda o establecimiento. En este campo, Suministros Ibiza apuesta por el confort inteligente, aquel que aúna eficiencia y sostenibilidad, gracias a las últimas tecnologías aplicadas al desarrollo de esta industria.

Este tipo de instalaciones resultan determinantes en las islas no solo por la regulación de temperatura que proporcionan en cada estación del año, sino por el control de la humedad que otorgan a cada una de las estancias.

Control de la humedad / Juan Carlos Flórez

Para lograr la mejor instalación en materia de clima es imprescindible contar con las mejores marcas del sector que destacan por su calidad, la eficiencia energética de sus productos, su innovación y por su diseño. Primeras marcas como Panasonic, Samsung, Carrier, LG o Haier, entre otras, que ofrecen equipos que se adaptan a las dimensiones y características de cada una de las habitaciones y espacios del inmueble y que, además, encajan a la perfección y de forma discreta con el diseño de interiores. Esta serie de factores logra estancias equilibradas, en cuanto a su estética y funcionalidad, con las condiciones adecuadas de temperatura y humedad.

Autoservicio especializado / Suministros Ibiza

Suministros Ibiza cuenta con un área específica en clima en su autoservicio especializado, por lo que proporciona soluciones profesionales en climatización con un amplio rango de opciones de las mejores marcas del sector. Del mismo modo, esta empresa ibicenca de referencia dispone de asesoría experta orientada a dar soporte y ayuda al profesional instalador en su trabajo diario y en cualquier tipo de proyecto.

Ventilación

Los sistemas de ventilación son imprescindibles para mantener la calidad del aire interior, aumentando la eficiencia energética del edificio. En este ámbito, Suministros Ibiza cuenta con marcas líderes como Zehnder, S&P y Siber, y el asesoramiento y predimensionamiento profesional que ingenieros e instaladores necesitan.

Sistema de ventilación ComfoAir Fit, de Zehnder / Cedida

Sistemas hidráulicos

Los sistemas hidráulicos son otras de las instalaciones que determinan la calidad de un proyecto de obra o reforma. Fundamentales en sistemas de bombeo, como bombas sumergibles, circuladoras y grupos de presión, en abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales, así como en piscinas, pozos y depósitos de agua, en este campo no solo es necesaria la mano de obra experta, sino una perfecta ejecución de los trabajos que solo se logra con los mejores materiales. Por ello, contar con ayuda técnica como la que Suministros Ibiza proporciona, marca la diferencia.

Sistemas hidráulicos / Juan Carlos Flórez

Esta empresa con seis décadas de experiencia dispone de bombas sumergibles, circuladoras y grupos de presión, entre otros. Todos ellos de las mejores marcas, como las que conforman el autoservicio especializado en esta área de Suministros Ibiza en el que se pueden encontrar numerosas referencias, materiales y productos al instante, a lo que se suma el asesoramiento profesional y personalizado capaz de dar respuesta a las necesidades que cada instalación presenta.

Además, Suministros Ibiza mantiene el compromiso de proporcionar la tranquilidad de contar siempre con el impulso que requiere cada proyecto.

Autoservicio de Suministros Ibiza / Iris Solana

Suministros Ibiza, tu mejor aliado en cualquier proyecto de obra

La amplia diversificación de productos y de servicios que Suministros Ibiza ofrece, unida a la experiencia de más de medio siglo trabajando en el sector, posicionan a esta empresa ibicenca como una compañía integral y experta.

En Suministros Ibiza, profesionales y particulares de las Pitiusas encuentran todo lo necesario para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto arquitectónico, reforma, instalación técnica o diseño de interiorismo. Las mejores marcas y un servicio de asesoramiento, profesional, cercano y personalizado garantizan la mayor confianza a la hora de desarrollar y ejecutar cualquier trabajo.

Suministros Ibiza cuenta con dos sedes con showrooms, con las mejores marcas y productos especializados, una ubicada en Ibiza y, otra, en Formentera.