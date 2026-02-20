Un fin de semana dedicado a las raíces ibicencas

Este sábado está prevista una jornada de restauración de pared de piedra seca a cargo de Joan d’en Micolau. Una de las principales novedades de esta edición es la celebración de la primera Mostra de lluïts pagesos a las 11.30 horas. La celebración incluirá, además, una comida de frita de porc y juegos tradicionales.

Por la tarde, la propuesta 'Es de Corona feim colla' ofrecerá ball pagès, cantada tradicional, gaitas y animación popular. Ese mismo día tendrá lugar la IV Trobada cultural de glossadors i folklore de ses Illes, con la participación de los glosadores Vicent Frit y Elena Ribas, el grupo Es Pinyol Vermell (Campos, Mallorca) y la actuación de Sa Jaia Marranxa, na Marranxeta i es Garrit de sa Llisa (Formentera).

Vehículos clásicos con maquinaria agrícola

El domingo 22 continuará el taller de restauración de pared de piedra seca y se celebrará una jornada cultural con muestra de artesanía, demostraciones de trabajos del campo y una paella popular para cerrar, un año más, la fiesta.

Los vehículos clásicos conviven, en esta edición, con maquinaria agrícola antigua y moderna, útiles antiguos relacionadas con cal, carbón y pega y demostración de herramientas del campo.

De este modo, la Festa de la Sitja vuelve a convertir el Pla de Corona en un punto de encuentro entre pasado y presente, reafirmando el valor de unas tradiciones que buscan seguir transmitiéndose a las nuevas generaciones.