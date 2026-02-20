Dos plazas de 'parking' para bicicletas en cada vivienda: así es la novedad del gobierno de Pedro Sánchez que puede llegar a Ibiza

El Gobierno impulsa un cambio en el Código Técnico de la Edificación que obligará a que todas las viviendas de nueva construcción incluyan, entre otras exigencias, dos plazas para guardar bicicletas. Una medida enmarcada en una reforma orientada a la sostenibilidad que, según advierten expertos del sector, podría encarecer el precio final de los inmuebles y cuyo impacto podría sentirse también en mercados como el de Ibiza.

La advertencia la ha lanzado la experta en hipotecas Montse Cespedosa en un vídeo publicado en Instagram, en el que explica que la reforma normativa puede suponer un sobrecoste de hasta 18.000 euros por vivienda en promociones de obra nueva.

Dos espacios para bicicletas y más requisitos “verdes”

Entre las nuevas exigencias que deberán cumplir las viviendas destacan:

Dos plazas obligatorias para guardar bicicletas.

Instalación mínima de energía fotovoltaica.

Obras de mejora vinculadas a la denominada reforma verde en la edificación.

Se trata de medidas enfocadas en la sostenibilidad y la eficiencia energética, pero que, según señala Cespedosa, incrementan directamente los costes de construcción.

El sobrecoste, al comprador final

Según explica la experta, promotores y constructores ya han advertido de que este incremento no será asumido por las empresas, sino que se trasladará al comprador final. De cumplirse las previsiones, el impacto podría rondar los 18.000 euros adicionales por vivienda.

Cespedosa ironiza además sobre el momento en el que llegan estas exigencias. “Vamos, cosas sin las que no podemos vivir”, afirma en su análisis, cuestionando si este es el contexto más adecuado para introducir nuevos costes en un mercado ya tensionado.

Impacto en el acceso a la vivienda

Más allá de la obligatoriedad de contar con dos plazas para bicicletas, la experta subraya que el problema radica en el contexto actual: precios elevados, dificultades para acceder a una hipoteca y un mercado inmobiliario especialmente delicado.