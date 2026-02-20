La patronal de ‘rent a car’ promete una «férrea defensa» del sector ante la limitación de entrada de vehículos

La patronal de alquiler de vehículos con o sin conductor de Balears, Baleval, ha garantizado que defenderá al sector frente a las limitaciones a la entrada de vehículos que se pongan en marcha en las diferentes islas del archipiélago.

Así lo aseguró ayer el presidente de Baleval, Cristóbal Herrera, tras una asamblea de socios celebrada en Palma y en la que fue reelegido en el cargo.

Según ha informado la asociación empresarial en un comunicado, Herrera dijo que su objetivo principal será defender a los ‘rent a car’ frente a desafíos como limitación de entrada de vehículos en las islas, la regulación de cupos y una posible tasa al sector, así como la aplicación de la Ley estatal de Movilidad Sostenible y el futuro reglamento europeo sobre flotas corporativas.

De esta forma, anunció que van a colaborar con el Govern «en pos del interés general», pero que lo harán «llevando a cabo una férrea defensa de un sector que contribuye a la economía, que es puntero en la aplicación de normativa medioambiental y que ofrece una solución de movilidad».

Así, reiteró que el principal objetivo de la patronal es la del sector ante estos retos regulatorios que afectan a los coches de alquiler en Balears.