El Parlament pide al Govern ampliar el instituto Sant Agustí
Desde el PP señalan que las instalaciones, puesta en marcha en 2001, se ha quedado pequeño para las necesidades actuales
El Parlament pedirá al Govern balear que amplíe las instalaciones del instituto Sant Agustí «para garantizar la continuidad y calidad de su oferta educativa». Además, también solicitará que estudie «la posibilidad de complementar la oferta de enseñanzas», según se aprobó ayer por la tarde. La diputada Marta Pereira recordó que «las instalaciones educativas comenzaron a funcionar en 2001 con una dotación de espacios pensada para atender las necesidades del momento, pero el aumento significativo del alumnado ha supuesto un gran reto para la gestión del espacio disponible».
«Debemos mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios y reducir la presión y ampliar las instalaciones para poder atender y ofrecer una respuesta de calidad a la demanda actual y futura», concluyó.
