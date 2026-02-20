Así son los nuevos autobuses de Ibiza: más eléctricos, con wifi y pago con tarjeta

Ibiza estrenará el próximo 1 de abril un nuevo servicio de transporte regular por carretera que supondrá una transformación profunda de la red de autobuses de la isla. La nueva flota destacará por su apuesta por la sostenibilidad, la tecnología y la mejora de la experiencia del usuario.

Una flota más moderna y sostenible

El nuevo servicio contará con 100 autobuses, cuya incorporación será progresiva. De ellos, 64 serán 100% eléctricos, lo que convierte a Ibiza en una de las operaciones con mayor proporción de vehículos cero emisiones en España dentro de la compañía concesionaria Alsa.

El servicio se divide en dos lotes:

Lote 1 (entorno metropolitano de Vila) : 38 autobuses, todos eléctricos, que operarán 17 líneas y recorrerán más de 1,8 millones de kilómetros al año, con una previsión de cerca de 1,9 millones de viajeros.

: 38 autobuses, todos eléctricos, que operarán 17 líneas y recorrerán más de 1,8 millones de kilómetros al año, con una previsión de cerca de 1,9 millones de viajeros. Lote 2 (resto de la isla): 62 autobuses, de los cuales 26 son eléctricos y tres híbridos. Cubrirán 44 líneas, con más de 4 millones de kilómetros anuales y casi cuatro millones de pasajeros previstos.

En conjunto, el nuevo contrato —adjudicado por 88,8 millones de euros y con una duración de diez años— permitirá aumentar entre un 30% y un 50% los kilómetros recorridos, así como ampliar entre un 20% y un 40% la cobertura y las paradas actuales.

Más comodidad y tecnología a bordo

Los nuevos autobuses incorporan múltiples mejoras pensadas para el confort de los pasajeros:

Pago con tarjeta bancaria directamente a bordo.

directamente a bordo. Puertos USB para cargar dispositivos móviles.

para cargar dispositivos móviles. Wifi gratuita .

. Sistema para acceder a contenido en streaming durante el trayecto .

. Portabicicletas en todos los vehículos.

Además, los usuarios podrán consultar en tiempo real la ubicación del autobús gracias a un sistema de geolocalización, accesible mediante un código QR en las paradas o a través de la aplicación de Alsa. Desde esa misma plataforma también se podrán comunicar incidencias y valorar el servicio.

Los billetes estarán disponibles a bordo, en la app o en dispensadores automáticos instalados en las estaciones de autobuses de Ibiza y en puntos clave como Sant Antoni, Santa Eulària, es Canar, el aeropuerto y el puerto.

Más accesibilidad y seguridad

La accesibilidad es otro de los pilares del nuevo servicio. Los vehículos cuentan con:

Rampa doble para facilitar el acceso en silla de ruedas.

para facilitar el acceso en silla de ruedas. Plazas reservadas para personas con movilidad reducida .

. Sistemas de información adaptados para personas con diversidad funcional.

En materia de seguridad, todos los autobuses incorporan sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y están preparados para poder instalar un desfibrilador externo.