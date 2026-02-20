La meteorología: un factor clave ignorado en el informe sobre Ca na Putxa del Consell de Ibiza

El ‘contrainforme sobre Calidad del Aire en Ca Na Putxa’ elaborado por el ingeniero agrónomo Alejandro López -Cortijo indica que, para que un estudio de olores sea válido, no basta con saber cuánto se emite: «Es imprescindible entender cómo se desplaza el olor». Y por ello, el informe de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona «revela errores críticos en la simulación del transporte de gases». Por ejemplo, López-Cortijo apunta a la «inadecuación de los datos meteorológicos» y a no haber tenido en cuenta el «efecto microclima». A su juicio, el informe de la Universitat Rovira i Virgili «parece haber utilizado datos de la estación oficial del aeropuerto o promedios regionales», cuando «en un entorno insular y orográficamente complejo como el de Ca na Putxa, esto supone un error metodológico grave».

Y lo explica. No se ha tenido en cuenta el efecto de las brisas térmicas: «Eivissa se rige por regímenes de brisas (mar-tierra de día, tierra-mar de noche). Un modelo basado en datos lejanos no captura las inversiones térmicas nocturnas y el estancamiento de aire en las vaguadas donde se asientan algunos de los núcleos residenciales afectados». Además, «la normativa internacional recomienda el uso de una estación meteorológica propia situada en la planta para capturar la turbulencia local. Sin estos datos, el modelo es una aproximación teórica que no representa la realidad del vecino».

En agosto, «las altas temperaturas y la baja velocidad del viento favorecen que el olor pese y se desplace a ras de suelo hacia las viviendas, en lugar de dispersarse hacia capas altas»

También se ha omitido el llamado «escenario del peor caso»: «Al realizar la campaña activa a principios de verano, el informe ignora las condiciones de máxima vulnerabilidad». Por ejemplo, en plena canícula, en agosto, «las altas temperaturas y la baja velocidad del viento favorecen que el olor pese y se desplace a ras de suelo hacia las viviendas, en lugar de dispersarse hacia capas altas». Tampoco se tuvo en cuenta el factor de la humedad: «La alta humedad relativa de Ibiza potencia la percepción odorífera. Un modelo de dispersión que no calibre estos picos estacionales es inherentemente optimista y sesgado a favor de la empresa gestora y la administración competente», sugiere.

El informe redactado por la Universitat Rovira i Virgili también «omite analizar si la infraestructura de Ca na Putxa cumple con las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) específicas para el tratamiento de residuos», se apunta desde el contrainforme encargado por ‘Hay soluciones para el vertedero de Eivissa». Por ejemplo, con el confinamiento de fuentes: «Las operaciones que generan mayor carga odorífera (recepción de residuos, pretratamiento mecánico, fermentación) deben realizarse en naves cerradas mantenidas en depresión (presión negativa). Esto evita que el aire contaminado escape por puertas o fisuras cada vez que entra un camión». Recuerda que el gestor del basurero presupuestó 17 millones de euros para la mejora del problema de los olores (cambio de filtros de carbono y cierre con atmósfera negativa en el área de maduración de la planta de compost) para 2025 «que, a la fecha, no se ha ejecutado».

Otra medida es el tratamiento de gases: «No basta con tener un biofiltro; este debe estar correctamente dimensionado y mantenido. El informe universitario no aporta datos sobre la eficiencia de reducción de olores de los sistemas actuales. Un biofiltro saturado o mal humidificado en el clima seco de Eivissa es una fuente de emisión, no una solución». También habla de deficiencias en la gestión de lixiviados y áreas abierta: «Uno de los focos críticos en Ca na Putxa son las balsas de lixiviados y las zonas de maduración de compost al aire libre». Las balsas de lixiviados deberían «estar cubiertas o contar con sistemas de tratamiento químico/biológico que minimicen la volatilización de compuestos odoríferos», y en cuanto al encapsulamiento del compostaje, debería realizarse, preferiblemente, «en túneles cerrados con control de aireación especialmente en instalaciones situadas a menos de 500 metros de zonas residenciales».