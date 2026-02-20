Malos olores y barrios "sucios y descuidados": el PSOE denuncia el “pésimo estado” de la limpieza en Sant Antoni

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni ha denunciado el “pésimo estado” del servicio de limpieza viaria en el municipio y la “nefasta gestión y recorte” de los puntos de recogida de residuos, una situación que, según advierten, está provocando una “degradación insostenible”.

Los socialistas aseguran que el problema es “crónico y generalizado” y afecta tanto al núcleo urbano como a urbanizaciones y zonas colindantes. En este sentido, señalan la falta de baldeo, la acumulación de manchas en las aceras y la presencia de residuos fuera de los horarios permitidos, factores que, a su juicio, proyectan una imagen de “dejadez absoluta”.

“Es inaceptable que los vecinos y comerciantes paguen sus impuestos religiosamente para encontrarse con calles que desprenden malos olores y una imagen de abandono que ya no es exclusiva de la temporada alta, sino que se ha vuelto permanente”, ha afirmado el portavoz del grupo socialista, Antonio Lorenzo.

Menos contenedores

Uno de los puntos que, según el PSOE, está generando mayor indignación es la reducción de las islas de contenedores en diversas calles. El grupo municipal critica que el equipo de gobierno haya optado por eliminar puntos de recogida, lo que estaría provocando la sobrecarga de los contenedores restantes y que estos se desborden con mayor rapidez.

Además, los socialistas sostienen que esta reorganización obliga a los ciudadanos a caminar distancias excesivas cargando con los residuos, con especial incidencia en personas mayores o con movilidad reducida. También advierten de que la lejanía de los contenedores está favoreciendo la aparición de bolsas de basura en esquinas o junto a papeleras.

“No se puede pedir un esfuerzo económico extra a los ciudadanos y, a cambio, ofrecerles menos facilidades. Reducir los puntos de recogida no es modernizar el servicio, es recortar en comodidad y salud pública”, ha añadido Lorenzo.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista exige al equipo de gobierno de Marcos Serra una “fiscalización real” del contrato de limpieza y reclama que se revierta “de inmediato” la eliminación de puntos de recogida en las zonas donde, según indican, se ha demostrado que el servicio resulta insuficiente.

“Sant Antoni no puede permitirse ser un municipio de dos velocidades: uno para las fotos oficiales y otro, el de la realidad de nuestros barrios, sucio y descuidado”, ha concluido el portavoz socialista.