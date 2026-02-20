Llama la atención: el anuncio de la puesta en marcha de los nuevos autobuses

La puesta en marcha, el próximo 1 de abril, de la nueva contrata del transporte público en autobús en la isla de Ibiza. Una nutrida comitiva política y representantes de la empresa Alsa han presentado el nuevo sistema, del que han destacado, entre otras virtudes, el elevado número de vehículos totalmente eléctricos (65 de los cien previstos), los servicios que se prestarán (wifi gratuito, carga de móviles, sistema para acceder a contenidos en streaming...), y el aumento de los kilómetros que se cubrirán con respecto a la actual contrata. Mientras tanto, desde Alsa explicaron que siguen buscando conductores para los nuevos autobuses y calculan que necesitarán una media de 160 en temporada baja y hasta 270 en verano para poder cubrir el servicio previsto en el contrato.

Llama la atención

La decisión, anunciada hace meses por sus responsables políticos, de todos los ayuntamientos y el Consell de Ibiza de invertir los fondos que recibirán este año de la ecotasa en mejorar el ciclo del agua en la isla. Los proyectos elegidos están destinados especialmente a reducir las pérdidas en las redes de distribución de agua potable, aumentar la eficiencia del servicio y reforzar la garantía en el suministro.