La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro en Ibiza: qué hacer si el perro de tu vecino no deja de ladrar

Los ruidos son una de las quejas más habituales en las comunidades de propietarios. Y entre ellos, los ladridos de perros ocupan un lugar destacado. Un ladrido ocasional entra dentro de la convivencia normal entre vecinos, pero cuando los ladridos se convierten en algo constante —especialmente en horario nocturno— pueden transformarse en un problema legal.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula la convivencia en edificios con varios propietarios. Su artículo 7.2 establece que ni el propietario ni el ocupante de una vivienda pueden desarrollar actividades que resulten molestas, dañinas o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades insalubres, nocivas o peligrosas.

En la práctica, si los ladridos continuos afectan al descanso o al bienestar de otros vecinos, pueden considerarse una actividad molesta.

Además, el artículo 6 de la misma ley permite que la comunidad apruebe normas internas de régimen interior. Si en esos estatutos se regulan los ruidos o la tenencia de animales, la comunidad puede exigir el cese de la conducta que cause molestias.

El ruido también está regulado

Más allá de la normativa de propiedad horizontal, la contaminación acústica está regulada por la Ley 37/2003 del Ruido, que faculta a los ayuntamientos para fijar límites máximos de decibelios (dB) y sancionar su incumplimiento.

Las ordenanzas municipales establecen horarios de silencio y niveles de ruido permitidos. De forma general en núcleos urbanos:

De lunes a viernes se permite mayor nivel de ruido entre las 08:00 y las 21:00 o 22:00 horas.

En horario nocturno, los límites suelen situarse entre 25 y 30 decibelios.

En algunos casos, los ladridos han llegado a superar los 68 dB, muy por encima de lo permitido. Las multas administrativas suelen rondar los 300 euros, aunque pueden alcanzar los 3.000 euros en casos graves o reiterados.

La responsabilidad del dueño

La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal establece en su artículo 24 que el propietario es responsable de su mascota. Debe garantizar su correcta educación, vigilancia y evitar que cause molestias o daños a terceros.

La norma deja claro que el responsable del animal también lo es de los perjuicios o molestias que este pueda ocasionar, salvo que exista provocación o negligencia de un tercero.

Qué puede hacer un vecino afectado

Si el problema persiste, los pasos habituales son:

Hablar primero con el propietario del animal. Informar al presidente o administrador de la comunidad. Solicitar que se aplique el artículo 7.2 de la LPH si las molestias continúan. Recurrir al Ayuntamiento para que mida los niveles de ruido. En último término, acudir a la vía judicial.

Los tribunales ya han respaldado este tipo de reclamaciones. En 2017, la Audiencia Provincial de Las Palmas obligó a un propietario a adoptar medidas para cesar los ladridos de su perro y a indemnizar con 5.830 euros por daños y perjuicios, al considerar que no había hecho lo suficiente para evitar la contaminación acústica.

Convivencia y sentido común

Que un perro ladre de forma puntual es algo normal. Lo que la ley no ampara es que ese ruido se convierta en constante y afecte al descanso del vecindario. La educación del animal y la responsabilidad del dueño son clave para evitar que un problema de convivencia termine en sanción o en los tribunales.