Ibiza, sin catedral

Ibiza, sin catedral | J. A. RIERA

Ibiza, sin catedral | J. A. RIERA

Redacción Ibiza

Un banco de niebla cubre por completo Dalt Vila y oculta la silueta de la catedral de Ibiza en esta fotografía, captada el miércoles por la mañana, que ofrece una estampa poco habitual del principal icono patrimonial de la ciudad.

