Una visita a los perros más "amables" y cariñosos" de Ibiza

Después de la sesión teórica impartida en el aula el día jueves 19 de febrero, los alumnos del CEIP Buscastell viven este viernes la experiencia más esperada: el contacto directo con los perros del refugio de la Fundació Gossos, en el corazón de la isla, en el municipio de Sant Rafel. La actividad práctica ha dado continuidad al proyecto educativo 'Conociendo a nuestros amigos de cuatro patas y la importancia de las adopciones responsables', una iniciativa que busca fomentar la adopción y crear conciencia desde la infancia frente al abandono animal.

La jornada comienza a las 10 horas en la sede de la entidad. Los niños llegan en autobús desde Sant Antoni y caminan el último tramo hasta las instalaciones. Allí son recibidos por unos de los perros más amables del lugar, un pointer “muy agradable y amable con los niños”, según describe José Miguel Castillejo, director y educador del centro. Ese primer encuentro, en un entorno natural y tranquilo, marca el tono de la mañana: cercanía, curiosidad y emoción contenida por parte de los alumnos.

Antes de presentar a los perros residentes, los educadores organizan dinámicas para reforzar los conceptos aprendidos el día anterior. Beatriz Fernández, encargada también de la sesión teórica, propone un juego de la "pillada" en el que cada alumno lleva una cola de tela simulando la de un perro. El objetivo es quitársela a los compañeros y generar un momento lúdico previo que ayude a canalizar la energía del grupo y predisponerlos desde el juego antes del contacto real con los canes.

Todas las imágenes de la jornada con la Fundació Gossos. / Valeria Videgain

El momento más esperado: conocer los perros

Luego llega el momento más esperado: conocer a algunos de los perros que actualmente viven en el refugio. Primero aparece Rayo, descrito como especialmente cariñoso. Los niños lo reciben con entusiasmo, pero aplicando las pautas aprendidas: acercarse con calma, permitir que el animal olfatee y respetar su espacio. Más tarde entra Gala, una perra que lleva un año y medio en el centro. Antes del contacto, los educadores recuerdan la importancia de no invadir y de observar las señales del perro.

"Espectacular. Nos pone muy felices verlos contentos. Se nota que han aplicado los conceptos que ayer expusimos y creo que ha sido un buen día para ellos también", valora Castillejo sobre la jornada del día y como los niños lo están pasando.

Rayo, perro del refugio Can Gossos / Valeria Videgain

Un refugio que busca mejorar la vida de los perros

El director explica que el origen del proyecto se remonta a Suiza, donde nació la fundación impulsada por su presidenta, Gigi Oeri, quien durante sus visitas a Ibiza detectó la problemática de los perros abandonados en la isla y decidió replicar aquí la iniciativa. El refugio abrió sus puertas en 2017 y desde entonces se financia íntegramente a través de la fundación.

Can Gossos se extiende sobre una finca de 17 hectáreas cerca de Sant Rafel. El núcleo del recinto lo forman cuatro módulos espaciosos donde se alojan los perros. Cada perro dispone de su propia habitación, con acceso a terrazas y parques exteriores. Además, el centro cuenta con clínica veterinaria propia, oficinas y recepción. "Actualmente, albergamos alrededor de 75 perros, una cifra que se mantiene estable entre entradas y salidas", cuenta el director del centro.

Gala, perra del refugio Can Gossos / Valeria Videgain

Tras las presentaciones, los alumnos disfrutan de un breve descanso con juegos y al finalizar, a las 13.15 horas, un almuerzo en la sala superior. Además, entre medias ha habido un mini tour por las instalaciones. Solo visitan dos de los cuatro módulos, clasificados por colores, para no alterar en exceso la rutina de los perros. El recorrido permite a los niños dimensionar la magnitud del trabajo diario y lo que hacen en el refugio: limpieza, atención veterinaria, socialización y seguimiento de cada caso.

Uno de los momentos más profundos surge cuando un alumno pregunta si algún perro ha muerto en el refugio. La respuesta da paso a la historia de Simba, un perro que permaneció cinco años en la fundación. Fue adoptado durante dos años, pero regresó en peor estado del que se había marchado. “No siempre todas las personas están preparadas para cuidar a un perro”, explica la educadora Beatriz Fernández, dejando como enseñanza la responsabilidad que implica adoptar. "Simba finalmente falleció, pero no lo hizo solo: estuvo acompañado y atendido hasta el final", agrega la educadora. La anécdota permite introducir una enseñanza esencial: la muerte forma parte de la vida, pero el abandono y la irresponsabilidad sí pueden evitarse.

"El objetivo de esta actividad es, por un lado, fomentar la adopción, pero sobre todo enseñar a los niños una manera amable y respetuosa de tratar a los perros", subraya Castillejo. El educador recuerda que cualquier persona interesada en colaborar puede contactar con la fundación mediante cualquiera de sus vías de comunicación y que "siempre todos son bienvenidos" aclara. Además, hace foco en que también se pueden organizar visitas guiadas para conocer el refugio y que este año tienen previsto poner en marcha un proyecto de voluntariado tanto para adultos como para niños.

El grupo de alumnos, profesores, trabajadores de Can Gossos y la conceja de Bienestar Animal, Pepita Torres / Valeria Videgain

Proyectos que hacen bien

Por su parte, la concejala de Bienestar Animal, Pepita Torres, destaca la importancia de trasladar la teoría al contacto real. "Estamos aquí en las instalaciones de Can Gossos dando continuidad a la parte teórica, plasmando la teoría en la realidad, en contacto directo con los perros. Hemos podido ver todo lo que ayer explicó Beatriz: cómo mueven la cola, cómo se rascan, cómo se comunican. Está siendo una jornada muy enriquecedora", afirma.

Torres remarca que este tipo de proyectos son fundamentales para consolidar una cultura de respeto hacia los animales desde edades tempranas. "No teníamos duda de que sería enriquecedor, pero ahora lo confirmamos viendo a los niños tan implicados y contentos. Han podido plasmar todo lo aprendido".

Entrada al refugio Can Gossos / Valeria Videgain

La fundación ya tiene prevista una nueva jornada en mayo con otro centro educativo, coincidiendo con la primavera, consolidando así un programa que combina sensibilización, educación emocional y compromiso social.

Más allá del aprendizaje puntual, la experiencia deja una huella difícil de borrar: entender que un perro no es un objeto ni un entretenimiento pasajero, sino un ser vivo con necesidades físicas y emocionales. Y que la adopción, cuando se realiza con responsabilidad, no solo cambia la vida del perro, sino también la de quienes deciden abrirle la puerta de su hogar.