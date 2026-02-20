Un hotel de Ibiza, finalista a un premio de National Geographic

El hotel, restaurante y agroturismo de Ibiza Can Lluc es uno de los establecimientos finalistas del Premio de los Lectores organizado por National Geographic. Según informan en su página web, es el cuarto año consecutivo que organizan este evento para decidir "cuáles son los mejores destinos, hoteles, proyectos turísticos, bodegas y coches de España y del mundo".

En esta ocasión, Can Lluc ha comunicado a través de sus redes sociales que opta al galardón y ha solicitado apoyo en las votaciones para conseguir la máxima puntuación posible para conseguir el título. Desde la organización explican que este premio se concederá a aquellos nominados que "comparten valores con esta publicación como la innovación, la sostenibilidad a todos los niveles o la apuesta por lo genuino".

Por parte de Can Lluc han recordado que las votaciones estarán disponibles hasta el 22 de febrero, día en el que se cierran en la misma página web de National Geographic. Además, las categorías aparecen en aleatorio y hay que votar en todas ellas para que la votación sea valida, tal como informa la organización.