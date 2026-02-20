El hombre herido en el incendio en un piso en Ibiza sale de la UCI

Los médicos del Hospital Can Misses han confirmado que el hombre de 52 años herido en el incendio de un piso en el centro de Ibiza ha recibido finalmente el alta voluntaria de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Este viernes por la mañana desde Salud aseguraban que el paciente evolucionaba favorablemente y anticiparon que cabía la posibilidad de su ingreso en planta.

Aunque en un primer momento se confiaba en que pasara a planta tras su evolución favorable, el paciente ha solicitado el alta voluntaria, por lo que no ha sido ingresado y ha regresado directamente a su domicilio.

El hombre ingresó en la unidad de críticos después de que una ambulancia desplazada al lugar de los hechos lo trasladara al hospital al verse afectado por inhalación de humo. Según relataron testigos presenciales, el herido ayudó a varios vecinos que se encontraban en el edificio en el momento del incendio, subiendo en varias ocasiones a los pisos para avisarles y facilitar su evacuación.

El incendio se inició sobre las 11 horas de la mañana de este jueves, en un primer piso de un edificio situado en la plaza Enrique Fajarnés i Tur, en Vila. Fueron las personas que paseaban por la zona quienes alertaron al 112. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ibiza y los bomberos, que lograron controlar la situación.