El detalle. La presencia de testigos facilita la rápida extinción del fuego
«Gracias a los vecinos no ha habido una desgracia»
Guillermo sáez
La rápida intervención de los vecinos evitó que el incendio declarado este jueves en pleno centro de Ibiza se convirtiera en un problema mayor, por lo que finalmente se quedara en un susto aunque con un herido en estado crítico. En torno a las once de la mañana, empezó a salir humo por la ventana de un primer piso que da a la calle Fray Vicente Nicolás. Que el suceso se declarara en una zona tan concurrida a esas horas facilitó que varias personas lo advirtieran rápidamente.
La Clínica Fernández, dedicada a la odontología, es el negocio que se encuentra justo debajo de la ventana y fueron dos de sus trabajadores, un médico y un auxiliar, acompañados por un paciente, los primeros que subieron equipados con extintores para apagar el fuego. «Gracias a ellos no ha ocurrido una desgracia», narraba un testigo de los hechos. En el improvisado dispositivo de emergencias, que llevó al vaciado de «seis o siete extintores», también participó un trabajador del taller mecánico situado junto a la clínica, junto con otros voluntarios que se sumaron en las tareas para sofocar las llamas.
Entre todos, resolvieron el incidente apenas unos minutos después de que empezara a salir humo por la ventana, por lo que el trabajo principal de los agentes de la Policía Local, que llegaron enseguida al lugar, fue desalojar a los vecinos ante posibles intoxicaciones por humo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja