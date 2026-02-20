«Gracias a los vecinos no ha habido una desgracia»

La rápida intervención de los vecinos evitó que el incendio declarado este jueves en pleno centro de Ibiza se convirtiera en un problema mayor, por lo que finalmente se quedara en un susto aunque con un herido en estado crítico. En torno a las once de la mañana, empezó a salir humo por la ventana de un primer piso que da a la calle Fray Vicente Nicolás. Que el suceso se declarara en una zona tan concurrida a esas horas facilitó que varias personas lo advirtieran rápidamente.

La Clínica Fernández, dedicada a la odontología, es el negocio que se encuentra justo debajo de la ventana y fueron dos de sus trabajadores, un médico y un auxiliar, acompañados por un paciente, los primeros que subieron equipados con extintores para apagar el fuego. «Gracias a ellos no ha ocurrido una desgracia», narraba un testigo de los hechos. En el improvisado dispositivo de emergencias, que llevó al vaciado de «seis o siete extintores», también participó un trabajador del taller mecánico situado junto a la clínica, junto con otros voluntarios que se sumaron en las tareas para sofocar las llamas.

Entre todos, resolvieron el incidente apenas unos minutos después de que empezara a salir humo por la ventana, por lo que el trabajo principal de los agentes de la Policía Local, que llegaron enseguida al lugar, fue desalojar a los vecinos ante posibles intoxicaciones por humo.