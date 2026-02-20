Así es la exclusiva villa de lujo que se vende en Ibiza por más de 17 millones

Una residencia de diez dormitorios situada en la zona de Jesús, en Santa Eulària, se ofrece en el portal inmobiliario Idealista por 17.500.000 euros. La propiedad está orientada "para capturar una panorámica abierta del Mediterráneo" y presume de vistas ininterrumpidas hacia Ibiza Marina, Formentera y el perfil de Dalt Vila. Al atardecer, según destaca el anuncio, "el paisaje cambia de registro: los colores del cielo y las luces de la ciudad convierten la escena en uno de sus principales atractivos".

La villa principal se distribuye en dos niveles amplios. En la planta principal hay seis suites con baño privado, un salón de concepto abierto y cocina de diseño. Además cuenta con varias terrazas.

En la planta baja, la casa incorpora una bodega totalmente equipada y una zona de ocio orientada al entretenimiento, con sala de juegos, billar, ping pong, zona de videojuegos, bar y sistema de sonido integrado.

La finca cuenta con una piscina climatizada de 20 metros, además de un jacuzzi para ocho personas y una zona lounge con chimenea. Asimismo, tiene barbacoa y un bar exterior, "con el mar como telón de fondo".

Una planta independiente para invitados

La propiedad está ubicada "en una de las zonas residenciales más cotizadas de la isla, con acceso controlado y una distribución ideada para mantener la discreción".

En la planta inferior, la vivienda tiene un espacio destinado a huéspedes con cuatro dormitorios adicionales en suite, cada uno con su baño privado, y una cocina totalmente equipada.

Complejo deportivo

El elemento que, según el anuncio, diferencia a esta villa del resto es su complejo privado de deporte y bienestar. La finca integra un gimnasio profesional de más de 200 m² con tres máquinas de Pilates Reformer, una zona de boxeo equipada con sacos, material completo y ring privado, además de dos pistas de pádel iluminadas y una pista iluminada de vóley playa/beach tennis.

Además, tiene una zona wellness con vestuarios con baños, una sala de spa con camilla de masaje y equipamiento de fisioterapia, sauna interior de infrarrojos, sauna exterior para nueve personas y dos bañeras de hielo.