Esquerra Unida–Podem pide endurecer el techo de vehículos en Ibiza para que “sea un límite real”

Esquerra Unida–Podem ha presentado alegaciones al trámite de audiencia abierto por el Consell de Ibiza sobre la aplicación de la Ley 5/2024 de control de afluencia de vehículos en la isla para los años 2026 y 2027. La coalición reclama “recuperar el consenso” con el que, recuerdan, nació la norma y endurecer el techo de vehículos para evitar que “pierda eficacia” por la acumulación de excepciones y privilegios.

Según explica la formación, el objetivo de sus propuestas es “evitar que el techo se vacíe de contenido a fuerza de excepciones” y que el límite de entrada de vehículos sea realmente efectivo durante los meses de mayor presión en la red viaria insular.

“El mejor modo de que funcione es recuperar el espíritu de consenso con el que se negoció la Ley y que el presidente olvidó una vez aprobada”, ha afirmado el portavoz de la coalición, Òscar Rodríguez.

Mantener el periodo completo de limitación en 2026

Uno de los puntos principales de las alegaciones se centra en el calendario de aplicación del control. Esquerra Unida–Podem sostiene que todavía no existe una serie de datos consolidada que permita reducir el periodo de limitación en 2026. Por ello, propone mantener íntegramente el tramo del 1 de junio al 30 de septiembre, de manera que se disponga de información completa de toda la temporada alta.

De cara a 2027, la coalición plantea que cualquier adaptación se haga con criterios objetivos y con mayor precisión, proponiendo una revisión semanal y no quincenal para ajustar la medida con proporcionalidad.

En relación con los vehículos con distintivo 0 emisiones y ECO, Esquerra Unida–Podem defiende la coherencia ambiental de la medida, pero propone que la excepción no se aplique en el periodo de máxima saturación, entre el 20 de julio y el 30 de agosto.

“Cuando las carreteras están al límite, la prioridad es reducir el volumen total de vehículos. Si ampliamos excepciones sin límite, el techo deja de ser un límite real”, ha advertido Rodríguez.

En la misma línea, la coalición plantea reducir el contingente de autorizaciones previas para compensar las excepciones y evitar que, en la práctica, el resultado sea un aumento del número real de vehículos en circulación.

Otra de las propuestas incluidas en las alegaciones es establecer cuota cero para los vehículos de alquiler con potencia superior a 300 kW (408 CV). A juicio de la coalición, dedicar parte de un contingente limitado a coches de altísima potencia es incompatible con la sostenibilidad ambiental y con la seguridad vial en una red insular que se tensiona especialmente en verano.

Autocaravanas y temporeros: “No se puede responder solo con sanciones”

Por último, Esquerra Unida–Podem sostiene que el debate sobre las autocaravanas no puede abordarse desde una lógica exclusivamente sancionadora. En este sentido, propone que las caravanas de trabajadores temporeros estacionadas en la vía pública no sean perseguidas a través de esta normativa.

“No se puede sancionar la consecuencia de un problema de vivienda que las administraciones no han sabido resolver. La respuesta debe ser más políticas efectivas de vivienda, no más multas a trabajadores”, ha concluido Òscar Rodríguez.