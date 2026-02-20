Dones progressistes de Ibiza: “Haya sonado o no el dispositivo la medida no fue suficiente para evitar la agresión”

Desde la Associació de Dones Progressistes d’Ibiza lamentan a Diario de Ibiza que «las medidas de protección a la víctima no hayan funcionado correctamente»». «Haya sonado o no el dispositivo, la medida no fue suficiente para evitar la agresión», recuerdan.

Además, se preguntan si los 100 metros de la orden de alejamiento suponen «una distancia suficiente para garantizar que los cuerpos de seguridad puedan actuar cuando se incumple la orden de alejamiento». «Exigimos la imposición de medidas más restrictivas y coercitivas para los agresores que garanticen una protección eficaz de las víctimas y que se haga el seguimiento necesario para neutralizar agresiones previsibles», piden.