OFERTA FEBRERO
Dones progressistes de Ibiza: “Haya sonado o no el dispositivo la medida no fue suficiente para evitar la agresión”
Desde la Associació de Dones Progressistes d’Ibiza lamentan a Diario de Ibiza que «las medidas de protección a la víctima no hayan funcionado correctamente»». «Haya sonado o no el dispositivo, la medida no fue suficiente para evitar la agresión», recuerdan.
Además, se preguntan si los 100 metros de la orden de alejamiento suponen «una distancia suficiente para garantizar que los cuerpos de seguridad puedan actuar cuando se incumple la orden de alejamiento». «Exigimos la imposición de medidas más restrictivas y coercitivas para los agresores que garanticen una protección eficaz de las víctimas y que se haga el seguimiento necesario para neutralizar agresiones previsibles», piden.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja