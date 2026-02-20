Sucesos
En estado crítico un vecino por el incendio de un primer piso en Vila
Dos trabajadores y un cliente de una clínica dental y el empleado de un taller logran sofocar las llamas declaradas en un primer piso de la plaza Enrique Fajarnés
En estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses. Así se encontraba ayer un hombre español de 52 años que resultó herido en el incendio en una vivienda del centro de Ibiza, informó el Área de Salud pitiusa. La víctima ingresó tras haber inhalado humo.
Una ambulancia desplazada hasta el lugar del incendio, un primer piso de un edificio de la plaza Enrique Fajarnés Tur, trasladó la afectado a Can Misses sobre las doce del mediodía. Tras una primera atención y después de evaluarlo, los médicos decidieron su ingreso en la unidad de críticos.
Poco antes de las once de la mañana comenzó a salir humo por la ventana del piso, lo que alertó a quienes se encontraban en la zona, que llamaron al 112. Lo que al principio era un tenue humo se acabó convirtiendo en una columna de mayor tamaño.
Fueron los trabajadores de los comercios cercanos, principalmente una clínica odontológica y un taller mecánico, los que lograron sofocar el fuego subiendo hasta el piso con extintores que vaciaron antes de que el problema se agravara. En ese momento dentro del piso se encontraba una señora mayor y su perro, que pudieron ser rescatados sin resultar heridos. En el edificio también había personas mayores con movilidad reducida a las que desalojaron por seguridad.
También acudieron agentes de la Policía Local, que controlaron la situación y acordonaron la zona mientras llegaban los bomberos. que apenas tuvieron que intervenir ya que la situación estaba prácticamente resuelta gracias a la rápida reacción de los vecinos de la zona.
En cuanto al origen del fuego, que quemó una pared de la habitación, los bomberos no descartan una vela encendida o un fallo eléctrico en un televisor que instalado en dicha pared. Aproximadamente una hora después de que empezara a salir humo por la ventana, el incidente se dio por resuelto y los agentes policiales retiraron el cordón que habían instalado por seguridad en la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza
- Un viaje a Ibiza de 35 minutos: la absurda reprogramación de Ryanair que ha arrasado en redes
- En la UCI y bajo 'estricta vigilancia médica' la mujer agredida en Ibiza por su expareja