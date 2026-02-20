En estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses. Así se encontraba ayer un hombre español de 52 años que resultó herido en el incendio en una vivienda del centro de Ibiza, informó el Área de Salud pitiusa. La víctima ingresó tras haber inhalado humo.

Dos detalles del operativo en la plaza de Enrique Fajarnés y, en el centro, imagen de la ventana de la vivienda afectada por el fuego.

Una ambulancia desplazada hasta el lugar del incendio, un primer piso de un edificio de la plaza Enrique Fajarnés Tur, trasladó la afectado a Can Misses sobre las doce del mediodía. Tras una primera atención y después de evaluarlo, los médicos decidieron su ingreso en la unidad de críticos.

En estado crítico un vecino por el incendio de un primer piso en Vila

Poco antes de las once de la mañana comenzó a salir humo por la ventana del piso, lo que alertó a quienes se encontraban en la zona, que llamaron al 112. Lo que al principio era un tenue humo se acabó convirtiendo en una columna de mayor tamaño.

En estado crítico un vecino por el incendio de un primer piso en Vila

Fueron los trabajadores de los comercios cercanos, principalmente una clínica odontológica y un taller mecánico, los que lograron sofocar el fuego subiendo hasta el piso con extintores que vaciaron antes de que el problema se agravara. En ese momento dentro del piso se encontraba una señora mayor y su perro, que pudieron ser rescatados sin resultar heridos. En el edificio también había personas mayores con movilidad reducida a las que desalojaron por seguridad.

También acudieron agentes de la Policía Local, que controlaron la situación y acordonaron la zona mientras llegaban los bomberos. que apenas tuvieron que intervenir ya que la situación estaba prácticamente resuelta gracias a la rápida reacción de los vecinos de la zona.

Noticias relacionadas

En cuanto al origen del fuego, que quemó una pared de la habitación, los bomberos no descartan una vela encendida o un fallo eléctrico en un televisor que instalado en dicha pared. Aproximadamente una hora después de que empezara a salir humo por la ventana, el incidente se dio por resuelto y los agentes policiales retiraron el cordón que habían instalado por seguridad en la zona.