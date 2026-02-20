El Consell «monitorizará en continuo» el amoniaco que emana del vertedero de Ibiza

Alejandro López-Cortijo, experto sénior en sostenibilidad con más de 30 años de trayectoria internacional en ingeniería ambiental, finanzas sostenibles y mercados de carbono, es el autor del ‘Contrainforme sobre Calidad del Aire en Ca na Putxa’, un análisis redactado a petición de la entidad ‘Hay soluciones al vertedero’ que, en sus conclusiones, sostiene que el estudio de ‘Evaluación de la Calidad del Aire en el Perímetro del Área Ambiental de Ca na Putxa’, que fue elaborado por la Fundación de la Universitat Rovira i Virgili a petición del Consell de Ibiza, contiene deficiencias metodológicas. Solicita que se lleven a cabo una serie de medidas en la misma planta, como «una inspección técnica profunda que evalúe el estado de mantenimiento de biofiltros, la estanqueidad de las naves y el manejo de lixiviados», además de la «actualización del confinamiento técnico» y de exigir a la empresa gestora el cerramiento de áreas de compostaje y la optimización de los sistemas de presión negativa en las naves de tratamiento. ¿Pero todo eso que pide no debería estar ya en funcionamiento para paliar el hedor? «Yo no digo que no se haga. Lo que sí digo es que no hay prueba de que se esté haciendo», responde.

- ¿Y la prueba, cuál sería, que no oliera en los alrededores?

-La prueba [de que no se implementan esas medidas] es que ahora huele mal. O están mal diseñadas las medidas correctoras o no están funcionando.

López-Cortijo y los representantes de ‘Hay soluciones al vertedero’ entregaron este viernes el contrainforme sobre Ca na Putxa al conseller de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés Roselló, y posteriormente mantuvieron un encuentro con él y con dos técnicas del departamento en el que los representantes de la institución insular comunicaron su disposición a monitorizar «en continuo» el amoniaco que emana de las instalaciones: «Su promesa es que la monitorización del amoniaco será incorporada en el siguiente paquete de medidas que se aprueben, pero nos han advertido de que no tienen fechas», extremo confirmado desde el Consell.

«Su promesa es que la monitorización del amoniaco será incorporada en el siguiente paquete de medidas que se aprueben, pero nos han advertido de que no tienen fechas» Alejandro López-Cortijo — Autor del 'contrainforme' sobre calidad del aire de Ca na Putxa

El amoniaco es una sustancia que tiene un «olor punzante» muy característico de ese tipo de instalaciones y que trae por la calle de la amargura a los vecinos. Durante el encuentro, desde el Consell matizaron a López-Cortijo que el fin del estudio de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona no era captar los malos olores, sino detectar «la toxicidad de los gases que emanan del vertedero».

¿Por qué el 24 de junio?

López-Cortijo critica, asimismo, que el informe se hiciera en un solo día en vez de en un periodo más largo, y cree que no está justificado «en ningún momento por qué se elige el 24 de junio de 2024 para realizar el estudio», cuando considera que habría sido más óptimo hacerlo en plena canícula, cuando el calor aprieta, hay más humedad y se exacerba el hedor nauseabundo del vertedero: «No quiero lanzar ninguna sospecha de que se haya elegido un día que sea, especialmente, cuando el viento esté soplando para un lado, o esté soplando para el otro, pero se presta a ello».

Desde el Consell matizaron a López-Cortijo que el fin del estudio de la Universitat Rovira i Virgili no era captar los malos olores, sino detectar «la toxicidad de los gases que emanan del vertedero»

Pero lo que más lamenta es que no se haya tenido en cuenta la percepción de quienes habitan en los alrededores y sufren el pestilente aroma del basurero a diario, que calcula en unas 5.000 personas: «Tenían que haber utilizado narices humanas para hacer el análisis de la calidad del aire. Pero la nariz humana no aparece en todo el informe».

Una de las metodologías que se emplean en el estudio encargado por el Consell, y que el ingeniero critica en el informe que ha elaborado a instancias de ‘Hay soluciones al vertedero de Ibiza’, es por absorción: «Dejaron [en los alrededores] durante tres meses, de junio a septiembre, unos mecanismos que contienen un tubo de carbón activo por el que el aire pasa de forma pasiva; tiene unas rejillas, el aire circula por ahí y el carbón activo va adquiriendo moléculas. Cuando sacas a los tres meses ese canuto de carbón activo y lo llevas al laboratorio, los resultados obtenidos son medias. Ahí no se pueden medir picos. Si una molécula ha pasado diez veces en un segundo, se queda diez veces ahí. Pero si no ha vuelto a pasar, te dice que en tres meses ha pasado diez veces. No es un método apto para este tipo de situación, para un vertedero», explica este ingeniero agrónomo.

Normalización del hedor

En su informe, López-Cortijo habla de la falta de una respuesta técnica efectiva por parte de la empresa gestora y del Consell de Ibiza para acabar con los malos olores, e indica que existe la percepción de que las autoridades ambientales quieren «normalizar» el olor que desprende Ca na Putxa, uno de los motivos que en su momento provocó la creación de la entidad ‘Hay soluciones al vertedero’: «Me da la impresión de que están normalizando ese olor. Pues mira, os aguantáis porque es que el olor está asociado a las basuras. Y se acabó. Y es lo que os toca vivir».

Por otra parte, la plataforma ‘Hay soluciones para el vertedero’ reconoció en una nota de prensa remitida tras el encuentro «el trabajo del Consell para la eliminación de olores», además de «compartir» su hoja de ruta, pero le insta «a seguir trabajando de forma urgente en la ejecución de las acciones previstas en materia de prevención de olores y emisiones, aprobadas en el presupuesto del 2024 para el cambio de los filtros y cierre de la nave de compostaje, entre otras acciones».