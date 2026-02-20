El Consell de Ibiza organiza cursos gratuitos de restauración de pared seca en las fiestas de Corona

El Consell de Ibiza organiza dos cursos de restauración de pared seca dentro del programa de las fiestas de Corona. Según informa el Consell, las sesiones tendrán lugar el sábado 21 de febrero y el domingo 22 de febrero, en horario de 9 a 13 horas. Los cursos son gratuitos y estarán a cargo de Joan Ribas Ferrer, conocido como Micolau. Las personas interesadas deben formalizar inscripción previa a través del teléfono de contacto habilitado.

El proceso y la técnica de piedra seca, tal como lo ha explicado la administración, consiste en levantar construcciones con piedras del entorno inmediato sin utilizar materiales de cohesión como cal o yeso. Este sistema ha permitido la creación de una amplia variedad de tipologías vinculadas a la economía tradicional agroganadera, la explotación forestal y el abastecimiento de agua, como refugios, márgenes, cercados o hornos de cal.

La pared seca constituye un sistema constructivo presente desde el Neolítico. Las terrazas tienen una presencia destacada en el Mediterráneo y en zonas con fuerte pendiente, donde ayudan a evitar la erosión del suelo causada por las lluvias.

En Ibiza, la pared seca define el paisaje rural como fórmula para ganar terreno cultivable y frenar los daños que provocan las lluvias torrenciales propias del clima local. Además de su valor paisajístico y patrimonial, cumple una función esencial en la conservación del suelo en terrenos con pendiente y en la lucha contra la erosión, tal como ha explicado la administración insular.

El Consell ha señalado que la crisis de los modelos tradicionales de explotación rural y el abandono del campo han provocado una degradación progresiva de las paredes y un aumento del riesgo de erosión. Por este motivo, la institución considera fundamental impulsar la práctica de esta técnica para conservar y preservar las paredes secas tradicionales y su imagen, además de reducir el riesgo de erosión y pérdida de suelo.

Joan Ribas-Micolau, profesional especializado en la restauración de pared seca y otros servicios agrarios, dirigirá las dos sesiones, de cuatro horas cada una. Durante el curso mostrará los trabajos de restauración de paredes en el entorno de la Sitja.