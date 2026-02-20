Confirmado por Hacienda: esta es la deducción de más de 1.000 euros que se podrá aplicar en Ibiza

La posibilidad de deducir el seguro de hogar en la declaración de la Renta vuelve a situarse en el foco de cara a la campaña de 2026. Según la normativa vigente, determinados contribuyentes podrán alcanzar un ahorro fiscal de hasta 1.356 euros, una cifra que supera los 1.000 euros y que puede beneficiar también a propietarios en Ibiza que cumplan los requisitos establecidos por Hacienda.

No se trata de una ayuda generalizada. La clave está en la antigua deducción estatal por inversión en vivienda habitual, que dejó de aplicarse para compras realizadas a partir de enero de 2013, pero que continúa vigente para quienes adquirieron su vivienda antes de esa fecha y ya se beneficiaban de ella.

Quién puede aplicar la deducción

Podrán seguir aplicando esta ventaja fiscal aquellos propietarios que:

Compraron su vivienda habitual antes de enero de 2013.

Ya aplicaban la deducción en su momento.

Continúan cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa.

En estos casos, pueden incluir dentro de la base de deducción determinados gastos vinculados a la hipoteca. Entre ellos, el seguro de hogar, siempre que cumpla condiciones específicas.

Qué parte del seguro desgrava

No basta con tener contratado un seguro. Para que sea deducible:

Debe estar vinculado al préstamo hipotecario.

Tiene que formar parte de las condiciones de financiación del inmueble.

Solo se admite la parte correspondiente a la cobertura básica del inmueble frente a riesgos significativos.

Quedan fuera servicios adicionales o garantías complementarias.

Cómo se calcula el ahorro

El mecanismo establece una base máxima anual de 9.040 euros sobre la que se aplica un 15%. De ahí surge el límite teórico de 1.356 euros.

En la práctica, el seguro representa solo una parte del total formado por la amortización y los intereses del préstamo, por lo que el ahorro real dependerá de cuánto se alcance dentro de esa base máxima.

Fechas y obligación de declarar

La campaña del IRPF correspondiente al ejercicio 2025 comenzará el 8 de abril. Están obligados a presentar la declaración quienes hayan obtenido ingresos íntegros iguales o superiores a 22.000 euros anuales, o más de 15.876 euros si tuvieron más de un pagador.

Otros casos en los que el seguro influye

Además de la vivienda habitual adquirida antes de 2013, el seguro de hogar puede tener impacto fiscal en otras situaciones:

En viviendas alquiladas, la prima puede considerarse gasto deducible al calcular el rendimiento del capital inmobiliario.

Los autónomos que utilicen parte de su vivienda como lugar de trabajo pueden deducir una proporción del seguro, siempre que acrediten ese uso.

Los especialistas recomiendan revisar con detalle el borrador de la declaración y conservar la documentación que acredite la vinculación entre la póliza y el préstamo hipotecario para poder aplicar correctamente esta deducción.