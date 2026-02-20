¿Cocinas la mejor hamburguesa de Ibiza? Puedes ganar 500 euros

¿Tu hamburguesa es la mejor de la isla? ¿Tu familia y clientes te dicen que no hay ninguna igual? Pues si realmente es así pueden ganar 500 euros, además de darte a conocer. Es lo que propone la primera edición del Concurso de Hamburguesa de Ibiza que se celebrará el próximo 4 de marzo en la feria Horeca, dedicada al mundo de la restauración y la gastronomía, que acogerá el Recinto Ferial durante la primera semana de marzo. La competición se suma a las ya celebradas en años anteriores: tortilla de patatas, pizza gourmet y plato elaborado con pescado local.

La feria se suma así a la fiebre por las hamburguesas que vive España en estos momentos, con ferias y concursos en cada pueblo. Desde la organización destacan que el certamen está abierto únicamente a profesionales, que deberán inscribirse a través del formulario habilitado en horecabaleares.com o por correo electrónico info@horecabaleares.com. Cada uno sólo podrá presentar una propuesta, señalan.

Ahí deberán enviar todos sus datos, además de la receta con la que concursan, que estudiará el jurado para seleccionar a quienes pasan a la final. "El objetivo del concurso es premiar a la hamburguesa más innovadora y deliciosa elaborada exclusivamente con carne de Eizaguirre y pan The Suite Burguer, suministrada por Ibifood", indica la convocatoria, que detalla que los finalistas deberán pasar por el establecimiento para recoger tanto el pan como la carne con la que prepararán su propuesta.

Tanto de lo uno como de lo otro tendrán dos opciones. El pan de brioche podrán escogerlo de 45 o de 55 gramos, mientras que la carne deberán elegir también entre la hamburguesa premium 180 gr (100% vacuno de Galicia) —"estas vacas se alimentan con pastos verdes que favorecen la producción de una carne de sabor intenso y una especial presencia de grasa entreverada en la carne"— y la hambuguesa Black Angus 180 (100% raza Angus) —"destaca por ser una carne jugosa, tierna, de sabor suave pero intensa en los matices"—.

El día del concurso cada participante deberá preparar seis hamburguesas: "Una entera destinada a la fotografía y cinco que se cortarán para la degustación del jurado". Deberán llevarlo todo prácticamente hecho, ya que únicamente tendrán diez minutos para acabar la hamburguesa. "Los componentes del jurado valorarán los platos en cada uno de los siguientes criterios: presentación, técnica, sabor y aroma".