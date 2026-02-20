¿Quieres tomarte un café con la Policía Nacional? Aquí tienes día y hora

El Ayuntamiento de Ibiza retoma la iniciativa 'Un café con la Policía Nacional' con el objetivo de ofrecer más información y atención directa a las personas mayores del municipio, según ha informado el propio Consistorio.

La actividad se celebrará el próximo lunes 23 de febrero, a las 11.30 horas, en el Esplai Can Ventosa de la calle Ignasi Wallis. Durante el encuentro, agentes de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional atenderán a los asistentes y resolverán sus dudas y consultas.

La concejala de Infancia, Mayores e Igualdad, Sara Barbado, ha señalado que el objetivo consiste en ofrecer "un espacio más familiar y cercano para que las personas mayores puedan trasladar a la Policía Nacional sus cuestiones". Además, la edil ha destacado que la iniciativa, puesta en marcha en 2023, ha cosechado una alta participación desde su inicio.

Durante la charla, los agentes informarán sobre las estafas más frecuentes que afectan a este colectivo y proporcionarán pautas de seguridad y prevención. El encuentro también permitirá que los policías conozcan de primera mano las inquietudes y peticiones de las personas mayores.

Desde la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional recuerdan que esta actividad se integra en el Plan Mayor de Seguridad de Participación Ciudadana, que la comisaría de Ibiza desarrolla a lo largo de todo el año. La entrada resulta gratuita y no requiere inscripción previa.