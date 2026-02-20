Es Baluard desembarca por primera vez en Ibiza con dos exposiciones en Sant Antoni

Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma presenta por primera vez en Ibiza una propuesta expositiva dentro de su programa Biennal B. El municipio de Sant Antoni de Portmany acoge desde este fin de semana las muestras 'Mapa de texturas' y 'Pedrada', consolidando un puente cultural entre Mallorca e Ibiza.

Las exposiciones podrán visitarse del 21 de febrero al 4 de abril en dos enclaves patrimoniales del municipio: el Espai Cultural Sa Punta des Molí y el Far de ses Coves Blanques. Comisariadas por Pilar Rubí, ambas propuestas dialogan con el territorio, la memoria material de las islas y los debates contemporáneos en torno a la sostenibilidad y la identidad.

Biennal B es una iniciativa impulsada por Es Baluard junto al Consell de Mallorca que fomenta proyectos interdisciplinares y la colaboración entre artistas contemporáneos y profesionales de la artesanía, con el objetivo de activar nuevas lecturas sobre el patrimonio y los procesos materiales.

Un mapa de materias y memorias

En Sa Punta des Molí, la colectiva 'Mapa de texturas' reúne obras de Alberto Baraya, Adrián Martínez, Vítor Mejuto, Rosell Meseguer e Isabel Servera. La muestra propone una exploración de la materia y la superficie, así como la de la acción de tejer entendida tanto en sentido físico como conceptual.

Las piezas ocupan las estancias de la antigua casa payesa que alberga el espacio cultural, incorporando intervenciones site-specific que dialogan con la arquitectura tradicional y el paisaje balear. Desde la investigación pictórica de Meseguer sobre los recursos minerales de Mallorca hasta las piezas orgánicas y de papel trenzado de Servera, pasando por los dibujos sobre fieltro reciclado de Martínez, las pinturas geométricas de Mejuto inspiradas en la indumentaria tradicional y la acción performativa de Baraya sobre una vela de navegación, la exposición traza un recorrido que pone en valor los procesos y las materialidades.

ESBALUARD Mapa de Textures / Ayuntamiento de San Antonio

'Pedrada': piedras que hablan

En el Far de ses Coves Blanques se presenta 'Pedrada', proyecto individual de Marijo Ribas (Mallorca, 1982). La artista parte de una investigación sobre el expolio geológico y los residuos textiles en Menorca para transformar piedras recuperadas y ropa reciclada en esculturas blandas, tensionando la relación entre lo natural y lo manufacturado.

La propuesta reflexiona sobre la intervención humana en el territorio, la economía circular y la fragilidad de los ecosistemas insulares, estableciendo vínculos entre turismo, gestión de recursos y sostenibilidad. La instalación se completa con una pieza sonora creada por Joana Gomila y Laia Vallès, que sugiere un lenguaje posible entre las piedras, dotando de dimensión poética a cuerpos aparentemente inertes.

Ribas, artista visual e investigadora, ha expuesto en instituciones como el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona y el propio Es Baluard, entre otros centros internacionales, y desarrolla una práctica centrada en las representaciones de clase y género, las geopolíticas identitarias y la explotación o preservación del territorio.

ESBALUARD Marijo Ribas / Ayuntamiento de San Antonio

Inauguración y apuesta cultural

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 21 de febrero: 'Mapa de texturas' abrirá sus puertas a las 12.00 horas en Sa Punta des Molí y 'Pedrada' a las 18.00 horas en el Far de ses Coves Blanques.

Con esta iniciativa, Sant Antoni amplía su programación cultural más allá de la temporada alta y refuerza su posicionamiento como enclave de creación contemporánea, integrando arte, patrimonio y paisaje en una propuesta que invita a repensar la relación de las islas con su materia y su memoria.