Más de 2.700 pacientes de Ibiza y Formentera, sin citas, operaciones o pruebas por la huelga de médicos

La huelga de médicos ha afectado de forma directa en Ibiza y Formentera a 2.719 personas, según los datos definitivos que ha facilitado el Área de Salud de Ibiza y Formentera tras la última jornada de paro, este viernes. Esta cifra es el número total de pruebas, consultas y operaciones que se han tenido que cancelar durante estos cinco días de protesta, que se repetirán los próximos meses si el Gobierno no accede a negociar con estos profesionales su propio estatuto.

La mayoría de las citas canceladas, prácticamente el 50%, son de Atención Primaria, es decir, en los centros de salud y las unidades básicas de salud: 1.461. Todas ellas, indican desde el Servei Balear de Salut, las deberán solicitar de nuevo los propios pacientes si aún las necesitan, ya que aquellos que no podían esperar para ver a sus médicos de cabecera se han dirigido a lo largo de estos días a los servicios de Urgencias.

La falta de profesionales por la huelga ha obligado al Área de Salud de Ibiza y Formentera a suspender un total de 104 intervenciones quirúrgicas, alrededor de una veintena cada día. A muchos de estos pacientes la cancelación de la operación que llevaban meses esperando les pilló en el bloque quirúrgico de Can Misses, con calmantes ya administrados y hata con la bata del hospital puesta. Algunos de ellos no podían evitar las lágrimas al abandonar el centro y lamentaban que, tras meses y meses esperando pasar por quirófano, se la hubieran suspendido.

Además, durante estos cinco días se han cancelado 1.154 citas en los hospitales Can Misses y de Formentera, tanto de consultas como de pruebas. En estos dos últimos casos, desde el Ib-Salut señalan que se volverá a llamar a los afectados, a los que se reprogramarán sus citas en los primeros huecos "disponibles", aunque no detalla cuándo estarán todas reprogramadas. El gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, aseguró el jueves, en la concentración convocada por los médicos a las puertas de Can Misses, que confía en que en un mes todos los pacientes afectados puedan tener ya fecha para sus consultas, operaciones o pruebas canceladas.

El Sindicato Médico de Balears (Simebal) se muestra contento con la repercusión de las cinco jornadas de huelga, en las que asegura que ha habido "un seguimiento del 90% en el ámbito hospitalario y rondando el 70% en Atención Primaria, contando con servicios mínimos muy altos".

"Desde Simebal queremos, en primer lugar, pedir disculpas a los pacientes por las molestias que esta huelga haya podido ocasionar. Nuestra vocación es asistencial y esta decisión nunca se toma a la ligera. Si hemos llegado hasta aquí es porque creemos que defender nuestras condiciones laborales es también defender la calidad de la atención sanitaria", señala el sindicato.