Aviso a los contribuyentes de Ibiza con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros: les interesa hacer la Declaración

Los contribuyentes de Ibiza que ingresen entre 15.876 y 20.000 euros brutos al año deberían revisar con atención su situación fiscal este ejercicio. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado ahora en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, llega acompañada de una nueva deducción en el IRPF que puede traducirse en un ahorro o incluso en una devolución, pero solo si se presenta la Declaración de la Renta.

El aviso lo lanza el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, que calcula que 2.976.220 contribuyentes deberían presentar la Renta para beneficiarse de esta medida vinculada al incremento del SMI.

¿Quién puede beneficiarse?

La nueva deducción permite:

No tributar a quienes ingresen hasta 17.094 euros brutos anuales .

a quienes ingresen hasta . Aplicar un alivio fiscal progresivo desde esa cifra hasta los 20.000 euros, tramo en el que la deducción desaparece.

Esto significa que trabajadores con salarios muy similares pueden obtener resultados distintos en función de sus retenciones, si han tenido más de un pagador, cambios de empleo, periodos de jornada parcial o deducciones adicionales.

El problema, según los técnicos, es que muchas personas con sueldos modestos no presentan la Renta porque no están obligadas. Sin embargo, en estos casos, no declarar puede suponer perder el beneficio fiscal.

El tramo clave: entre 15.876 y 20.000 euros

Gestha recomienda presentar la Declaración a todos los asalariados que cobren entre 15.876 y 20.000 euros brutos.

El umbral de 15.876 euros ya era una referencia anterior vinculada al SMI de 2024.

Con la nueva deducción, el tramo se amplía y gana importancia.

Presentar la Renta en estos casos no es solo cumplir con Hacienda: puede suponer reducir la cuota a pagar o recuperar retenciones.

¿Quién está obligado a declarar?

La obligación no depende únicamente del salario total:

Con un solo pagador , el límite general para estar obligado es 22.000 euros anuales .

, el límite general para estar obligado es . Con dos o más pagadores, se mantiene el umbral de 15.876 euros, salvo que lo percibido del segundo y restantes no supere en conjunto los 1.500 euros anuales.

Además, si existen otras rentas —como alquileres o ingresos por actividad económica— los límites pueden variar.

También entre 20.000 y 22.000 euros

Aunque quienes ingresen entre 20.000 y 22.000 euros ya no entren en la deducción ligada al SMI, puede seguir siendo recomendable presentar la Declaración si cuentan con otras deducciones que inclinen el resultado hacia la devolución.

En este nivel de ingresos, las retenciones suelen estar bastante ajustadas, pero cualquier deducción adicional puede marcar la diferencia.