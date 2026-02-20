Las aerolíneas denuncian un sobrecoste de 1.320 millones para los usuarios por AENA

Las aerolíneas denuncian que desde 2017 AENA obtuvo 1.320 millones de euros de ingresos regulados de más debido a una infraestimación del tráfico de pasajeros y a una sobreestimación de sus costes a la hora de calcular sus tarifas aéreas. Y a ello se aferran para rechazar el incremento del 3,8% de las tarifas planteado por el gestor aeroportuario para el próximo periodo regulatorio 2027-2031, que supondría un nuevo ‘sobrecoste’ de 2.150 millones de euros para los consumidores, según ha revelado este jueves el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

El Consejo de Administración de Aena aprobó el martes su propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que es el documento en el que el gestor aeroportuario recoge la planificación para los próximos años, con la lista de actuaciones que se llevarán a cabo en los distintos aeródromos españoles, las previsiones de demanda y las tarifas aeroportuarias con las que la compañía financia sus inversiones, entre otras cuestiones.

El gestor semipúblico estima un aumento del tráfico del 1,3% en el quinquenio, hasta alcanzar los 347 millones de pasajeros en 2031, mientras las aerolíneas abogan por un alza del 3,6% del tráfico, hasta los 401 millones. En el caso de los costes operativos, AENA plantea un alza del 3,8%, hasta los 1.986 millones en 2027 y los mientras ALA plantea un 2,8%, y en el caso del retorno sobre la inversión (WACC, por sus siglas en inglés) la tasa del gestor aeroportuario asciende al 9%, mientras la de las aerolíneas se sitúa en el 6,35%.

Noticias relacionadas

El resultado son unas tarifas aéreas que crecerán un 3,8% al año (43 céntimos más al año, 2,17 euros en los cinco años), según AENA, lo que supone 2.150 millones más de ingresos durante el próximo periodo regulatorio, según los cálculos de la patronal, y que se suman a los 1.320 millones de euros de ingresos regulados extra obtenidos desde 2017 debido a que «el trafico se quedó por encima de lo previsto y los costes por debajo», según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).