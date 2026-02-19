Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es el hotel que acogerá el Festival de Cine de Ibiza: 'Glamour' de Miami Beach con un toque de Nueva York

El Ibicine 2026, se celebrará del 7 de enero al 11 de abril, culminará con la entrega de los Premios Astarté y contará con la presencia de Antonia San Juan y María Adánez

El hotel OD Talamanca, en Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Ibiza acoge este año el festival Ibicine 2026, el Festival de Cine de Ibiza, que tendrá lugar desde el 7 de enero al 11 de abril, culminando con la entrega de los Premios Astarté. Entre los invitados ya confirmados se encuentran figuras como Antonia San Juan, María Adánez o el cineasta Toni Bestard.

Pero, más allá de los premios y proyecciones, el foco también está en el lugar que acogerá el evento: el Ocean Drive Talamanca, un hotel que promete convertirse en un escenario de glamour y arte frente a la bahía de Talamanca.

Elegancia al estilo Nueva York en Ibiza

El Ocean Drive Talamanca combina la estética de los años 40 y 50 con toques contemporáneos y mediterráneos. Inspirado en el glamour de Miami Beach y la arquitectura dinámica de Nueva York, el hotel destaca por sus líneas geométricas, fachadas definidas y espacios luminosos que conectan el interior con el exterior. Los grandes ventanales, las terrazas con vistas al mar, la piedra clara y los tejidos frescos crean un ambiente elegante pero relajado, perfecto para eventos culturales.

Entre sus 186 habitaciones, algunas destacan por su lujo y vistas privilegiadas:

  • Duplex suite: terraza de 120 m² en la azotea con piscina privada.
  • Junior suite: 50 m² con sala de estar y cama king size.
  • Loft: amplios ventanales frente al mar.
  • Deluxe con vistas al mar: 32 m² con panorámica sobre la bahía de Talamanca.

Un emplazamiento ideal para el festival

La ubicación del Ocean Drive Talamanca facilita la organización de premios y galas, en un entorno que une elegancia y ambiente mediterráneo. La gala final del festival se celebrará en el Centro Cultural Can Ventosa, donde se espera la presencia de reconocidos actores y cineastas.

TEMAS

