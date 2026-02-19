Así es el hotel que acogerá el Festival de Cine de Ibiza: 'Glamour' de Miami Beach con un toque de Nueva York

Ibiza acoge este año el festival Ibicine 2026, el Festival de Cine de Ibiza, que tendrá lugar desde el 7 de enero al 11 de abril, culminando con la entrega de los Premios Astarté. Entre los invitados ya confirmados se encuentran figuras como Antonia San Juan, María Adánez o el cineasta Toni Bestard.

Pero, más allá de los premios y proyecciones, el foco también está en el lugar que acogerá el evento: el Ocean Drive Talamanca, un hotel que promete convertirse en un escenario de glamour y arte frente a la bahía de Talamanca.

Elegancia al estilo Nueva York en Ibiza

El Ocean Drive Talamanca combina la estética de los años 40 y 50 con toques contemporáneos y mediterráneos. Inspirado en el glamour de Miami Beach y la arquitectura dinámica de Nueva York, el hotel destaca por sus líneas geométricas, fachadas definidas y espacios luminosos que conectan el interior con el exterior. Los grandes ventanales, las terrazas con vistas al mar, la piedra clara y los tejidos frescos crean un ambiente elegante pero relajado, perfecto para eventos culturales.

Entre sus 186 habitaciones, algunas destacan por su lujo y vistas privilegiadas:

Duplex suite: terraza de 120 m² en la azotea con piscina privada.

terraza de 120 m² en la azotea con piscina privada. Junior suite: 50 m² con sala de estar y cama king size.

50 m² con sala de estar y cama king size. Loft: amplios ventanales frente al mar.

amplios ventanales frente al mar. Deluxe con vistas al mar: 32 m² con panorámica sobre la bahía de Talamanca.

Un emplazamiento ideal para el festival

La ubicación del Ocean Drive Talamanca facilita la organización de premios y galas, en un entorno que une elegancia y ambiente mediterráneo. La gala final del festival se celebrará en el Centro Cultural Can Ventosa, donde se espera la presencia de reconocidos actores y cineastas.