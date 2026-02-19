Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda

Vicent Marí, sobre la crisis de vivienda en Ibiza: "No podemos permitir que las familias que han construido esta isla queden fuera del mercado residencial"

El presidente del Consell de Ibiza ha inaugurado una jornada sobre la problemática de la vivienda

Vicent Marí en la inauguración de las Jornadas de Vivienda en Ibiza

Vicent Marí en la inauguración de las Jornadas de Vivienda en Ibiza / Consell de Ibiza

E.Press

Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha defendido este jueves priorizar la vivienda para residentes en la isla y ordenar el crecimiento con planificación y datos.

Marí ha inaugurado una jornada sobre la problemática de la vivienda, reiterando que las políticas públicas en la materia deben garantizar que quien ya vive en la isla pueda hacer en condiciones dignas.

"No podemos permitir que las familias que han construido esta isla queden fuera del mercado residencial ni que el parque ordinario se convierta exclusivamente en segunda residencia o en activo de inversión", ha señalado durante su discurso, según ha recogido el Consell en un comunicado.

Marí ha afirmado que el problema de la vivienda es "un fenómeno estructural" que se repite en territorios con actividad económica y proyección "e Ibiza no es una excepción".

Por ello, ha defendido un modelo de ordenación que diferencie entre el parque residencial para residentes y fórmulas específicas destinadas a cubrir necesidades laborales concretas. Así, el Consell apuesta por promover alojamientos dotacionales para funcionarios y habilitar soluciones para trabajadores temporales, evitando que estas necesidades presionen el mercado residencial para residentes.

"La respuesta no es negar la realidad económica de Ibiza, sino ordenarla", ha dicho.

Marí ha defendido la colaboración entre administraciones y ha señalado la importancia de que el Estado impulse medidas que contemplen el hecho insular. También ha remarcado que debe reforzarse la seguridad jurídica para propietarios e incentivar la participación del sector privado puesto que "no resolveremos el problema únicamente con vivienda de protección oficial".

