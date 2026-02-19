Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Los vecinos sofocan el incendio declarado en Ibiza: "Gracias a ellos no ha habido una desgracia"

Trabajadores de los negocios cercanos han apagado el fuego con extintores

Alarma por un incendio en una vivienda del centro de Ibiza

Alarma por un incendio en una vivienda del centro de Ibiza

Sergio G. Cañizares

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

La rápido intervención de los vecinos ha evitado que un incendio declarado este jueves en pleno centro de Ibiza haya escalado a un problema mayor y finalmente se haya quedado en un susto.

En torno a las 11 de la mañana, empezó a salir humo por la ventana de un primer piso que da a la calle Fray Vicente Nicolás. Que el suceso se declarara en una zona tan concurrida a esas horas facilitó que varias personas lo hayan advertido rápidamente.

La Clínica Fernández, dedicada a la odontología, es el negocio que se encuentra justo debajo de la ventana y han sido dos de sus trabajadores, un médico y un auxiliar, acompañados por un paciente, los primeros que subieron equipados con extintores para apagar el fuego.

"Gracias a ellos no ha ocurrido una desgracia", narraba un testigo de los hechos. En el improvisado dispositivo de emergencias, que llevó al vaciado de "seis o siete extintores", también participó un trabajador del taller mecánico situado junto a la clínica, junto con otros voluntarios.

Entre todos, resolvieron el incidente apenas unos minutos después de que empezara a salir humo por la ventana, por lo que el trabajo principal de los agentes de la Policía Local que llegaron enseguida al lugar fue desalojar a los vecinos ante posibles intoxicaciones por humo.

TEMAS

Los vecinos sofocan el incendio declarado en Ibiza: "Gracias a ellos no ha habido una desgracia"

Los vecinos sofocan el incendio declarado en Ibiza: "Gracias a ellos no ha habido una desgracia"

