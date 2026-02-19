Los vecinos sofocan el incendio declarado en Ibiza: "Gracias a ellos no ha habido una desgracia"

La rápido intervención de los vecinos ha evitado que un incendio declarado este jueves en pleno centro de Ibiza haya escalado a un problema mayor y finalmente se haya quedado en un susto.

En torno a las 11 de la mañana, empezó a salir humo por la ventana de un primer piso que da a la calle Fray Vicente Nicolás. Que el suceso se declarara en una zona tan concurrida a esas horas facilitó que varias personas lo hayan advertido rápidamente.

La Clínica Fernández, dedicada a la odontología, es el negocio que se encuentra justo debajo de la ventana y han sido dos de sus trabajadores, un médico y un auxiliar, acompañados por un paciente, los primeros que subieron equipados con extintores para apagar el fuego.

"Gracias a ellos no ha ocurrido una desgracia", narraba un testigo de los hechos. En el improvisado dispositivo de emergencias, que llevó al vaciado de "seis o siete extintores", también participó un trabajador del taller mecánico situado junto a la clínica, junto con otros voluntarios.

Entre todos, resolvieron el incidente apenas unos minutos después de que empezara a salir humo por la ventana, por lo que el trabajo principal de los agentes de la Policía Local que llegaron enseguida al lugar fue desalojar a los vecinos ante posibles intoxicaciones por humo.