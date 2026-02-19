Vecinos de un barrio de Ibiza, de nuevo sin agua corriente

Vecinos de Platja d'en Bossa se han vuelto a encontrar la mañana de este jueves con que no tenían agua corriente. Una situación, denuncian, demasiado habitual durante este invierno, en el que constantemente están sufriendo fallos en el suministro. El corte afecta a varias manzanas de la avenida Pere Matutes Noguera y, al menos, a los primeros números de las calles D'en Bossa, Mediterrània, Algarb y Fray Luis de León, las viviendas y establecimientos de los tramos de esas calles hasta la confluencia con la avenida.

Al llamar al teléfono de averías de Aqualia, les han explicado que se trata de un corte programado entre las 8 de la mañana y las tres de la tarde en la avenida Pere Matutes Noguera que afectaba, en principio, únicamente a los hogares y comercios de un tramo de esta vía. Por eso, indican desde el teléfono de averías, únicamente se avisó a los abonados con esa vía como dirección, pero no a todos los de las calles adyacentes, que se quedaron también sin suministro.

"Cansados" de los cortes de agua

Los vecinos de la zona están "cansados" de los cortes de agua. Denuncian que en los últimos dos meses y medio suman ya cinco averías: 28 de noviembre, 16 y 17 de diciembre, 16 de enero y este 19 de febrero.

Desde Aqualia han explicado que esta situación se debe a diversas causas. Entre ellas, alguna rotura por las obras del tanque de tormentas, ya que la maquinaria es pesada, así como que en invierno, al haber menos gente en una zona como Platja d'en Bossa el agua lleva más presión y rompe algunas canalizaciones, que son viejas. Estas averías, justifican, se aprovechan no sólo para reparar sino también para sustituir tramos de tuberías por otras nuevas. A ello se suma, explican, que se trata de una zona límite entre dos municipios, lo que supone que no hay una segunda canalización por la que hacer que llegue agua a estos abonados por otra vía cuando se tiene que cortar en suministro en una canalización.