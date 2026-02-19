Esta será la ubicación del restaurante StreetXO de Dabiz Muñoz en Ibiza

El chef Dabiz Muñoz, con tres estrellas Michelin, suma un nuevo capítulo a su trayectoria imparable: abrirá un restaurante StreetXO en Ibiza Gallery, el complejo de lujo que se convertirá en realidad su sueño en la isla.

La apertura de este local se enmarca en una tendencia que ha convertido a Ibiza en un punto caliente de la alta gastronomía: en apenas unos metros coincidirán algunos de los chefs más reconocidos del mundo. Paco Roncero regresará con Sublimotion, bautizado como el restaurante más caro del mundo, y Gordon Ramsay repetirá con Hell’s Kitchen, tras inaugurar su primer local europeo en la isla el año pasado. Además, el chef andaluz Dani García, tras renunciar a sus tres estrellas Michelin hace unos años, volverá a Ibiza con su proyecto más carnívoro, Leña, después de probar suerte con Bibo en el hotel Nobu de Talamanca. Este espacio se integra en lo que ya se empieza a llamar la “milla de oro gastronómica” de Ibiza, en el nuevo proyecto The Site de Palladium en Platja d’en Bossa.

Los otros proyectos de Muñoz

Con esta apertura, Dabiz Muñoz amplía su imperio culinario, que ya incluye DiverXO, el rompedor RavioXO, el concepto delivery GoXO y su más reciente incursión en entornos aeroportuarios con Hungry Club. En StreetXO Ibiza, el chef trasladará su filosofía de street food a la isla, combinando creatividad, sabores explosivos y experiencia visual, al estilo que le ha hecho mundialmente reconocido.

De momento, la web del local no ofrece más información que un formulario para recibir novedades sobre reservas.