Ibiza se sirve al mundo: 11 restaurantes ofrecen un viaje por las Ciudades Patrimonio por solo 30 euros

El Ayuntamiento de Ibiza organiza la 13ª edición de Patrimonio Gastronómico, una cita que reunirá a 11 restaurantes de la ciudad del 23 de febrero al 29 de marzo. Durante más de un mes, la capital ibicenca acogerá este certamen que propone un recorrido culinario por ciudades y países reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Cada establecimiento ofrecerá un menú degustación por 30 euros, compuesto por un entrante, un plato principal y un postre. La iniciativa rinde homenaje a la gastronomía de distintos enclaves distinguidos por la UNESCO y consolida a Ibiza como punto de encuentro entre cultura y cocina.

Cartel informativo. / A.E.

Restaurantes participantes

Los restaurantes que forman parte de esta edición son el de Blavós, Ca n’Alfredo, Cafetería Pepe, Ebusus CBbC, Pizzería NAP, Pizzería Alegría, La Vaca Argentina, Bes Talamanca, El Hotel Pacha, Restaurante Pitiuso y Can Mario.

Además, el programa incluye una propuesta formativa que pone en valor la cocina tradicional y el patrimonio gastronómico. La tallerista y profesora de cocina Marga Orell dirigirá dos sesiones monográficas.

Cocina de Cuaresma

El 20 de marzo el taller abordará la elaboración de cocarroi de verduras y recuperará una versión olvidada, el cocarroi con pescado. También incluirá la preparación de una empanada tradicional con gató, un pescado humilde y muy ligado a la cocina ibicenca.

Cocina de Pascua: el cordero

La sesión, que tendrá lugar el 27 de marzo, mostrará distintas elaboraciones para reflejar la versatilidad de la carne de cordero. Esta especie ocupó un lugar central, junto al cerdo, en la cocina tradicional de la isla y mantiene un papel clave en la conservación de los campos de secano. El Ayuntamiento recuerda que la ganadería ovina atraviesa un fuerte retroceso y sitúa al cordero como protagonista del taller por su valor cultural y culinario.

Las inscripciones para los talleres pueden formalizarse a través de la página web de la Escola d’Hosteleria de les Illes Balears (EHIB).

Plato de frita de calamar. / A.E.

Apoyo al sector y desestacionalización

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Ibiza refuerza su apuesta por la promoción de los establecimientos gastronómicos que permanecen abiertos más de nueve meses al año. El consistorio impulsa así la ampliación de la temporada comercial y busca reducir la concentración de actividad en los meses de verano.

Además, el Ayuntamiento recuerda que, desde el año pasado, los locales que abren más de nueve meses cuentan con ventajas fiscales. Entre ellas figura una tarifa de 15 euros por metro cuadrado, frente a los 22,50 euros que se aplican a quienes abren menos tiempo, así como la renovación automática del permiso de Ocupación de la Vía Pública.

Patrimonio Gastronómico nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Ibiza y Pimeef, con el apoyo de la marca Això Sí del Consell, la EHIB y la empresa Luz Menú como coordinadora.

El Ayuntamiento de Ibiza confía en que residentes y visitantes disfruten durante este mes de la mejor gastronomía y se animen a descubrir nuevos sabores. El consistorio subraya que la calidad de la propuesta está garantizada.