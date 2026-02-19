Sant Antoni denunció a dos discotecas durante la dana de octubre, asegura La Asociación Noches de Ibiza

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) asegura que el Ayuntamiento de Sant Antoni denunció a dos discotecas de este municipio por incumplir el horario de cierre en medio de la dana de octubre de 2025, solicitando información al respecto. En un comunicado, la asociación explica que ha pedido al Consistorio que haga pública la tipificación de las infracciones, si constan como muy graves al producirse en medio de la dana de octubre del pasado año, así como la cuantía de las multas y cualquier otra medida adicional.

AEON recuerda que desde el Ayuntamiento se pidió a los responsables de los locales que cancelaran los eventos en previsión de las tormentas y, además, tuvo que movilizar autobuses discrecionales para desalojar a los asistentes a una de las fiestas, añaden.

Tras recibir la confirmación de la Policía de que dos discotecas incumplieron el horario de cierre, AEON también ha pedido al Ayuntamiento que aclare si las discotecas denunciadas contaban con póliza de seguro de responsabilidad civil y si la celebración de estas fiestas en la fecha de la dana contaban con informe favorable de la Dirección General de Recursos Hídricos y de las instituciones competentes, en caso de que las discotecas se encontraran cerca de torrentes o en zonas afectadas por inundaciones.

Evitar desplazamientos

Desde esta asociación de empresarios recuerdan que el Ayuntamiento de Sant Antoni suspendió todas las actividades públicas en la tarde del sábado de tormenta y "se recomendó a la población que evitara desplazamientos y actividad en el exterior".

La asociación ha solicitado "de forma reiterada controles de aforo y mediciones de ruidos en discotecas, clubes de playa y hoteles del municipio que organizan fiestas que alteran la convivencia", consideran.

Según la respuesta de la Policía Local de Sant Antoni, "se han realizado controles de aforo en diferentes momentos de la temporada de las diferentes discotecas de nuestro municipio, cumpliendo siempre los aforos establecidos".

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza ha reclamado "un informe más amplio sobre el número de controles realizados, con datos sobre fechas, horarios y enclaves de cada dispositivo en la temporada 2025".

También ha instado al Ayuntamiento de Sant Antoni a verificar si las empresas organizadoras de fiestas o promotoras "cuentan con título habilitante para una programación habitual y permanente y que se tengan en cuenta elementos como instalación de infraestructuras".