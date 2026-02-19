La pulsera de protección de la mujer agredida brutalmente en Sant Antoni por su expareja no funcionó

No funcionó. La pulsera de protección se activó cuando los agentes de la Guardia Civil llevaban ya varios minutos en la vivienda de la mujer de 31 años que, el pasado domingo a primera hora, fue agredida brutalmente por su expareja en presencia de sus padres y su hermana, a quienes también golpeó, en la vivienda familiar de Can Tomàs, en el municipio de Sant Antoni. El hombre, con el que la víctima tiene dos hijos, tenía una orden de alejamiento de cien metros de la víctima.

Según confirman ahora fuentes judiciales a Diario de Ibiza, el dispositivo que llevaba puesto la mujer para protegerla de su agresor no funcionó como debía. Y, de hecho, así consta en el informe que elaboraron los agentes de la Guardia Civil que se desplazaron hasta el domicilio de este barrio de Sant Antoni para actuar en este nuevo caso de violencia machista. Acudieron, además, no alertados por la pulsera sino por la llamada de un familiar de la víctima, como también consta en el informe de los agentes.

Las mismas fuentes judiciales añaden que el comportamiento del dispositivo fue, cuando menos, "errático", lo que confirma las declaraciones de familiares de la mujer y contrasta con lo asegurado desde el Ministerio de Igualdad, desde donde aseguraron que, después de realizar "todas las comprobaciones oportunas", recalcaron este miércoles que la pulsera «funcionó correctamente durante todo el incidente registrando y transmitiendo las señales previstas y la gestión realizada por los operadores de Sala Cometa [centro de control principal en España para el seguimiento telemático de las pulseras antimaltrato], que fue continuada y conforme al protocolo, permitiendo que la intervención policial se produjera con la urgencia necesaria».

Precisamente, las mismas fuentes judiciales que confirman ahora que la pulsera no funcionó muestran su "sorpresa" por estas declaraciones del Ministerio. A la pregunta de si el sistema pudo funcionar pero no comunicar la emergencia, por posibles fallos en la cobertura telefónica, no lo descartaron, ya que apuntaron que la pulsera utiliza precisamente la cobertura de la telefonía móvil. Aunque este es un detalle que no ha sido confirmado.

Luchando por su vida

Mientras tanto, la mujer sigue luchando por su vida en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, centro al que fue trasladada el mismo domingo como consecuencia de la gravedad de sus heridas. En un primer momento, la ambulancia la llevó al Hospital Can Misses, sin embargo, tras unas horas, los médicos optaron por trasladarla a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde entonces.

De acuerdo con el último parte médico, emitido este miércoles por la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde la víctima está «bajo estricta vigilancia médica» y con pronóstico reservado desde el día de la agresión, los médicos que la están atendiendo continúan trabajando para «estabilizar su estado», después de haberla sometido a dos operaciones quirúrgicas.

Le clavó un objeto punzante en el cuello

El hombre se presentó a primera hora del domingo en Sant Antoni, concretamente en la zona de Can Tomàs, donde se encuentra la casa familiar de la mujer. La atacó con un objeto punzante, que le clavó en el cuello, y con otro objeto contundente con el que le produjo las graves lesiones en la cabeza que ahora hacen temer por su vida. Además, también agredió a la madre, de 56 años, y a la hermana de la víctima, de 27 años, que necesitaron atención médica, y arremetió contra el padre, que usa una silla de ruedas para moverse tras sufrir un accidente.

«Fue a hacer los deberes, ya lo tenía pensado», dijo el padre de la víctima en declaraciones a Efe a las puertas de los juzgados, donde los familiares de la víctima aseguraron que no había sonado la pulsera telemática que portaba la joven, ya que había precedentes de episodios violentos y tenía una orden de alejamiento de 100 metros.