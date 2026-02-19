¿Podremos ir a la playa este fin de semana en Ibiza y Formentera?

Tras el paso de la borrasca ‘Pedro’, llega la calma. Ibiza y Formentera disfrutarán este fin de semana de un tiempo estable, marcado por el predominio del sol, temperaturas agradables y ausencia de viento, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Después de varios días condicionados por los temporales que han sufrido las islas en cadena, el tiempo da un respiro y apunta a un sábado y un domingo de jornadas más tranquilas, ideales para llevar a cabo actividades al aire libre.

Según los meteorólogos de la agencia estatal, el mercurio se moverá en valores suaves para esta época del año, con máximas en torno a los 17 grados y mínimas que rondarán los 10 grados.

El cambio empezará a notarse ya este viernes y la previsión mantiene la misma línea para el fin de semana: ambiente seco, cielos despejados y sin rachas destacables.